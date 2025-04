Trump4 su 10 non approvano suo operato

operato, con un altro 20% che esprime una valutazione mediamente favorevole.Il 24% ritiene che Trump stia concentrandosi sulle giuste priorità.Dati che evidenziano un ampio divario nelle opinioni degli americani nei confronti del presidente. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 5.13 Secondo un sondaggio dell'Associated Press in collaborazione con il Norc Center for Public Affairs Research, quasi il 40% degli americani considera Trump un "presidente terribile" nella prima parte del suo secondo mandato. Tuttavia, il 30% degli intervistati valuta positivamente il suo, con un altro 20% che esprime una valutazione mediamente favorevole.Il 24% ritiene che Trump stia concentrandosi sulle giuste priorità.Dati che evidenziano un ampio divario nelle opinioni degli americani nei confronti del presidente.

