Liliana Segre al 25 Aprile di Pesaro gli hater all?attacco Biancani | Insulti gravissimi siete peggio delle bestie ma la città è con lei

Pesaro Si scatena l?odio social contro Liliana Segre sotto il video postato dal Comune che la riprende mentre partecipa alla cerimonia del 25 Aprile a Pesaro, la prima volta per la senatrice a. Corriereadriatico.it - Liliana Segre al 25 Aprile di Pesaro, gli hater all?attacco. Biancani: «Insulti gravissimi, siete peggio delle bestie ma la città è con lei» Leggi su Corriereadriatico.it Si scatena l?odio social controsotto il video postato dal Comune che la riprende mentre partecipa alla cerimonia del 25, la prima volta per la senatrice a.

25 aprile: a Liliana Segre la tessera dell’associazione ex internati - Liliana Segre, nominata senatrice a vita nel 2018, riceverà lunedì la tessera d'onore dell'Anei, l'associazione nazionale ex internati nei lager nazisti 🔗imolaoggi.it

Il 25 Aprile a Pesaro con Liliana Segre: “La sua presenza è un dono” - Pesaro, 25 aprile 2025 – Nonostante una fastidiosa pioggia si è svolta regolarmente la cerimonia per gli 80 anni della Liberazione. E c’era anche Liliana Segre, che ha scelto Pesaro, la sua città del cuore, per celebrare l’importante anniversario: “E’ la prima volta che sono qui a Pesaro per il 25 Aprile – ha detto incontrando il sindaco Biancani – e quindi non potevo mancare”. “La sua presenza è un dono prezioso per la nostra città – ha poi ringraziato Biancani, accogliendo la senatrice a vita e cittadina onoraria, al Monumento della Resistenza –. 🔗ilrestodelcarlino.it

25 aprile, cartello-choc contro Segre: "Liliana agente sionista" - Come in ogni manifestazione che si rispetti, dove per le vie delle nostre città sfilano anche i cosiddetti pro-Pal, sono stati esibiti dei cartelli raccapriccianti contro gli ebrei. Uni di questi, per esempio, era indirizzato contro la senatrice a vita Liliana Segre. In un banchetto a Milano dove vendono gadget a tema 25 aprile, di fronte alle prime bandiere palestinesi schierate, all'altezza di Porta Venezia, è comparsa la scritta: "Liliana agente sionista". 🔗liberoquotidiano.it

Liliana Segre al 25 Aprile di Pesaro, gli hater all’attacco. Biancani: «Insulti gravissimi, siete peggio delle bestie ma la città è con lei» - PESARO Si scatena l’odio social contro Liliana Segre sotto il video postato dal Comune che la riprende mentre partecipa alla cerimonia del 25 Aprile a Pesaro, la prima volta per la senatrice ... 🔗corriereadriatico.it

La senatrice a vita Liliana Segre presente a Pesaro per la celebrazione del 25 Aprile canta Bella Ciao. Un urlo: «È arrivato il sole». Il saluto con Ricci. Il video - PESARO «E' arrivato il sole». Così è stata accolta Liliana Segre, presente a Pesaro per le celebrazioni dell'ottantesimo 25 Aprile. La senatrice a vita ha cantato "Bella ciao" intonata dalla banda di ... 🔗msn.com

Pesaro, per il 25 Aprile arriva Liliana Segre e canta “Bella ciao”. Il sindaco: «La sua presenza dono prezioso». Stasera il docufilm su Rai3 - PESARO Una sorpresa speciale per Pesaro: Liliana Segre ha scelto la sua città del cuore, per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione. «La ... 🔗msn.com