Kiev vuole garanzie sulla difesa L'ambasciatore | ora tocca a Trump

Trump e quello ucraino, Volodymyr Zelensky, che potrebbero avere avviato un percorso di riconciliazione, dopo lo scontro dalla Casa Bianca. L’ambasciastore Stefano Stefanini, consigliere scientifico dell’Ispi e diplomatico di lungo corso, ha spiegato perché i colloqui a margine delle esequie del Pontefice potrebbero cambiare il corso della guerra in Ucraina. Britain's Prime Minister Keir Starmer (R) and Ukraine's President Volodymyr Zelensky speak together during a bilateral meeting at The Villa Wolkonsky, in Rome, on April 26, 2025, following the funeral service for late Pope Francis (Photo by Marco M. Quotidiano.net - “Kiev vuole garanzie sulla difesa”. L’ambasciatore: ora tocca a Trump Leggi su Quotidiano.net Roma, 27 aprile 2025 – Tutti i grandi della terra riuniti per salutare Francesco. Un funerale che diventa anche l’occasione per fare diplomazia in un momento quanto mai delicato, con il presidente americano, Donalde quello ucraino, Volodymyr Zelensky, che potrebbero avere avviato un percorso di riconciliazione, dopo lo scontro dalla Casa Bianca. L’ambasciastore Stefano Stefanini, consigliere scientifico dell’Ispi e diplomatico di lungo corso, ha spiegato perché i colloqui a margine delle esequie del Pontefice potrebbero cambiare il corso della guerra in Ucraina. Britain's Prime Minister Keir Starmer (R) and Ukraine's President Volodymyr Zelensky speak together during a bilateral meeting at The Villa Wolkonsky, in Rome, on April 26, 2025, following the funeral service for late Pope Francis (Photo by Marco M.

"Kiev vuole garanzie sulla difesa". L'ambasciatore: ora tocca a Trump - Stefanini: la controproposta ucraina per la pace non menziona l'ingresso nella Nato, concessione a Mosca. "Il negoziato sui territori partirà dalla situazione attuale. Il tycoon torna in una posizione ...

