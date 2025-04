Aiuti in carcere Raccolta fondi degli avvocati

Materiale per l'igiene personale, biancheria intima maschile e femminile, tute, magliette, ma anche materiale per la tinteggiatura e per eseguire alcuni piccoli lavori di sistemazione della struttura. Gli avvocati bergamaschi, in accordo con la direzione della casa circondariale, hanno promosso una Raccolta fondi da destinare a generi di prima necessità da distribuire ai detenuti del carcere di via Gleno."È un'iniziativa concreta – spiega il presidente dell'Ordine degli avvocati di Bergamo, Giulio Marchesi – che nasce da un'esigenza chiara, relativa alla situazione di chi vive la detenzione. Si parla spesso di questo tema, delle criticità del sistema carcerario, ma è necessario anche darvi seguito con dei gesti concreti". L'Ordine, dopo essersi confrontato con Antonina D'Onofrio, direttore della casa circondariale di via Gleno, ha diffuso una comunicazione ai suoi iscritti per sensibilizzarli verso l'iniziativa.

