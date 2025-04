Incidente tra due moto Raffaele muore a 46 anni Automobilista indagato

Incidente tra moto nel Triestino, l’altra notte: è morto così Raffaele Lioncino, ‘Lello’ per gli amici, di 46 anni, originario di Giugliano, comune della città metropolitana di Napoli, e residente a Bologna. Stava percorrendo la ex Gvt (Grande viabilità triestina), nella notte tra il 23 e il 24 aprile quando, attorno alle 2 del mattino, si sarebbe verificato un tamponamento tra la sua e un’altra moto. La due ruote di Lioncino si è scontrata con quella di un ragazzo 28enne, anche lui originario di Napoli e residente a Bologna, rimasto ferito. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a ’Lello’, mentre il 28enne, che ha riportato qualche trauma, è stato trasportato all’ospedale di Cattinara. La dinamica dell’Incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che un’auto condotta da un cittadino triestino abbia cambiato corsia all’improvviso, causando così lo schianto tra le due moto. Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra due moto, Raffaele muore a 46 anni. Automobilista indagato Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 27 aprile 2025 –tranel Triestino, l’altra notte: è morto cosìLioncino, ‘Lello’ per gli amici, di 46, originario di Giugliano, comune della città metropolitana di Napoli, e residente a Bologna. Stava percorrendo la ex Gvt (Grande viabilità triestina), nella notte tra il 23 e il 24 aprile quando, attorno alle 2 del mattino, si sarebbe verificato un tamponamento tra la sua e un’altra. La due ruote di Lioncino si è scontrata con quella di un ragazzo 28enne, anche lui originario di Napoli e residente a Bologna, rimasto ferito. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a ’Lello’, mentre il 28enne, che ha riportato qualche trauma, è stato trasportato all’ospedale di Cattinara. La dinamica dell’è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che un’auto condotta da un cittadino triestino abbia cambiato corsia all’improvviso, causando così lo schianto tra le due

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente stradale a Foggia, scontro tra una moto e un'auto: due persone ricoverate in codice rosso - Due persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto poco fa a Foggia. Il sinistro ha visto coinvolti una moto Hornet e una Ford. Nell'impatto - le cui dinamiche sono in fase di accertamento - avvenuto in viale Candelaro, all'incrocio con via Russi, sono rimasti feriti i passeggeri... 🔗foggiatoday.it

Incidente a San Raffaele Cimena, scontro frontale tra due auto: morta Piera Camino - Piera Camino, 82enne di San Raffaele Cimena, è morta nella giornata di venerdì 14 febbraio 2025 per le conseguenze di un incidente avvenuto in via Ferrarese (la provinciale 91), poco lontano da casa sua nella mattinata del giorno precedente, giovedì 13. Era al volante della sua auto Fiat Panda... 🔗torinotoday.it

Alessandro Germinelli muore a 39 anni nell'incidente tra due moto salendo alla diga del Vajont. Sbalzato sul guardrail, ferito l'amico 23enne - LONGARONE (BELLUNO) - Drammatico incidente stradale poco dopo mezzogiorno di oggi (5 aprile) lungo la Regionale 251 che collega Longarone con Casso e la diga del Vajont. Per cause ancora da chiarire... 🔗ilgazzettino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morto nello scontro tra moto: chi era la vittima; Giugliano, incidente in moto: morto a Trieste Raffaele Lioncino; Doppio incidente nella notte a Trieste: morto un 46enne, due feriti; Scontro tra due moto sulla statale: Raffaele muore a 46 anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giugliano, incidente in moto: morto a Trieste Raffaele Lioncino - Due città piangono Raffaele Lioncino, il 46enne di Giugliano ma residente a Bologna, morto in un incidente stradale a Trieste sulla ex GVT, dove ... 🔗msn.com

Morto nello scontro tra moto: chi era la vittima - Due moto si sono tamponate nella notta del 24 aprile. Purtroppo lo scontro è stato fatale per Raffaele, 46anni, appassionato di moto, viste le numerose foto sul suo profilo Facebook. 🔗bolognatoday.it

Dramma a Giugliano, Raffaele muore nell’incidente - Grave incidente stradale la scorsa notte sulla ex Gvt a Trieste dove due moto si sono tamponate intorno alle 2 del mattino ... 🔗internapoli.it