Princess la caduta e l’ultimo tentativo di salvarsi Il macchinista | C’era una sagoma che provava a risalire dal binario 2

Princess Balog, travolta due sere fa alla stazione di Greco Pirelli dal regionale numero 25851 della linea suburbana 11 partito da Chiasso e diretto a Porta Garibaldi. Lo zio La ricostruzione Area off-limits Lo stretto corridoio La caduta Il macchinista I soccorsi iPhone e borsa La stazione Greco-Pirelli, 26 aprile 2025. Una ragazza di origine filippina di 17 anni è morta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita, ieri sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli dal treno regionale Trenord '25081' proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Ilgiorno.it - Princess, la caduta e l’ultimo tentativo di salvarsi. Il macchinista: “C’era una sagoma che provava a risalire dal binario 2” Leggi su Ilgiorno.it Milano, 27 aprile 2025 – “Mia cugina decideva di prendere il monopattino di mio figlio, nell’attesa dell’arrivo del treno”. Sono le 23.20 di venerdì, il quarantunenne filippino R.A. racconta agli agenti della Polfer di Lambrate gli istanti immediatamente precedenti all’investimento della diciassettenne DianBalog, travolta due sere fa alla stazione di Greco Pirelli dal regionale numero 25851 della linea suburbana 11 partito da Chiasso e diretto a Porta Garibaldi. Lo zio La ricostruzione Area off-limits Lo stretto corridoio LaIlI soccorsi iPhone e borsa La stazione Greco-Pirelli, 26 aprile 2025. Una ragazza di origine filippina di 17 anni è morta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita, ieri sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli dal treno regionale Trenord '25081' proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi.

Cosa riportano altre fonti

