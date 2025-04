Italo Calvino raccontato ai giovani studenti e agli alunni di Unitre

Italo Calvino di cui quest'anno ricorre il 40° della morte. L'iniziativa è rivolta agli alunni delle classi terze della Scuola Media "Matteo Trenta", ma anche ai Soci dell'Unitre che desiderino parteciparvi. Si svolgerà nei locali della Biblioteca-Centro Culturale "Adolfo Betti" di Bagni di Lucca Venerdì 09 maggio, prossimo venturo, alle 10.45. A quarant'anni dalla morte, Italo Calvino è una figura centrale della letteratura contemporanea. Secondo parte della critica si tratta del maggiore scrittore italiano del secondo Novecento. Autore di fama internazionale, Calvino ha affrontato nella sua opera generi e temi di più ampio raggio, spaziando dalla storia, alla sociologia, alla politica alla narratologia, sempre con sguardo lucido e analitico ma, allo stesso tempo, con quella "leggerezza" di stile che gli è caratteristica.

