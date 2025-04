Ciclone IA sul lavoro | le professioni più a rischio e quelle più ricercate

professioni emergenti, e sempre più richieste, come quella dell’esperto nella creazione di dati sintetici per addestrare modelli di IA senza violare la privacy, “addestratori“ di modelli di intelligenza artificiale per migliorare precisione e affidabilità, professionisti nella protezione dei dati e dei sistemi informatici. Un mondo del lavoro attraversato da profondi cambiamenti, con la formazione e l’evoluzione delle competenze che nei prossimi anni giocheranno un ruolo sempre più forte. La ricerca Secondo l’ultima ricerca Censis-Confcooperative, a livello nazionale sono circa 15 milioni i lavoratori esposti agli effetti dell’intelligenza artificiale. Ilgiorno.it - Ciclone IA sul lavoro: le professioni più a rischio e quelle più ricercate Leggi su Ilgiorno.it Milano, 27 aprile 2025 – Non rischiano solo sviluppatori di software e analisti di dati, ma anche ricercatori scientifici, contabili e revisori, ricercatori di mercato.D’altra parte si aprono praterie peremergenti, e sempre più richieste, come quella dell’esperto nella creazione di dati sintetici per addestrare modelli di IA senza violare la privacy, “addestratori“ di modelli di intelligenza artificiale per migliorare precisione e affidabilità,sti nella protezione dei dati e dei sistemi informatici. Un mondo delattraversato da profondi cambiamenti, con la formazione e l’evoluzione delle competenze che nei prossimi anni giocheranno un ruolo sempre più forte. La ricerca Secondo l’ultima ricerca Censis-Confcooperative, a livello nazionale sono circa 15 milioni i lavoratori esposti agli effetti dell’intelligenza artificiale.

Il futuro secondo Bill Gates: l’IA renderà gli umani “non più necessari per la maggior parte delle cose”. La rivoluzione del lavoro e l’impatto su scuola e professioni: siamo pronti al futuro? - Le previsioni di Bill Gates sul futuro del lavoro, condivise durante un'intervista all'emittente statunitense NBC, delineano uno scenario in cui l'avanzata dell'intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare la settimana lavorativa, riducendola a soli due o tre giorni entro il 2035. L'articolo Il futuro secondo Bill Gates: l’IA renderà gli umani “non più necessari per la maggior parte delle cose”. 🔗orizzontescuola.it

IA e lavoro, ecco come dire la tua e aiutare a scrivere le regole del futuro - L’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro, perché potenzia e trasforma numerose attività che prima erano svolte esclusivamente da esseri umani. Automazione delle attività ripetitive, analisi avanzata dei dati, supporto ai professionisti, cambiamento dei modelli organizzativi oppure apertura a nuovi lavori (IA trainer, eticisti dell’IA, specialisti di prompt engineering e così via) sono soltanto alcuni esempi dei vantaggi che l’IA può offrire alla società e al mercato del lavoro. 🔗quifinanza.it

Altro che agevolare il lavoro, l’IA per 3 persone su 4 ne aumenta il carico - Roma, 6 febbraio 2025 – Una forza lavoro sempre più diversificata. Un’accelerazione intensa delle trasformazioni digitali. Nuovi modelli operativi. E una crescente carenza globale di talenti. In un mondo caratterizzato da instabilità geopolitica e sfide legate alla sostenibilità ambientale, sono questi i principali trend del lavoro per il 2025 indicati e definiti nel report “Accelerating Adaptability” di ManpowerGroup, reso pubblico in occasione del World Economic Forum di Davos. 🔗quotidiano.net

