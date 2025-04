Lo zoo di Pistoia fa il pieno Nuove specie e tanti visitatori | Proposte innovative per tutti

Pistoia, 27 aprile 2025 – Giornate di sole, di festa e di iniziative nel parco. Solo qualche giorno fa il Giardino Zoologico di Pistoia ha compiuto cinquantacinque anni dall’apertura, un compleanno festeggiato con importanti traguardi e riconoscimenti, ma anche con qualche novità. Le più belle le ha regalate madre natura, con la nascita di quattro pulcini di Pinguino africano, specie ad alto rischio di estinzione, tanto che l’IUCN (Unione Internazionale per la conservazione della Natura) recentemente ha dichiarato che tra soli dieci anni potremmo assisterne alla totale scomparsa in natura qualora non venissero fatti maggiori sforzi per la sua tutela. Anche un Wallaby di Palude, una specie che ben racconta delle tematiche legate alla tutela dei territori australiani, ha deciso di venire al mondo al GZP. Lanazione.it - Lo zoo di Pistoia fa il pieno. Nuove specie e tanti visitatori: “Proposte innovative per tutti” Leggi su Lanazione.it , 27 aprile 2025 – Giornate di sole, di festa e di iniziative nel parco. Solo qualche giorno fa il Giardino Zoologico diha compiuto cinquantacinque anni dall’apertura, un compleanno festeggiato con importraguardi e riconoscimenti, ma anche con qualche novità. Le più belle le ha regalate madre natura, con la nascita di quattro pulcini di Pinguino africano,ad alto rischio di estinzione, tanto che l’IUCN (Unione Internazionale per la conservazione della Natura) recentemente ha dichiarato che tra soli dieci anni potremmo assisterne alla totale scomparsa in natura qualora non venissero fatti maggiori sforzi per la sua tutela. Anche un Wallaby di Palude, unache ben racconta delle tematiche legate alla tutela dei territori australiani, ha deciso di venire al mondo al GZP.

Su questo argomento da altre fonti

La Pasqua in tv fa il pieno di share - Vi proponiamo "Tele...raccmando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Via Crucis” / Rai 1) A dispetto della invadenza della cultura woke e del politically correct, il richiamo delle tradizioni e della sensibilità religiosa rimane un forte collante della nazione italiana. Anche quest’anno il tema della Pasqua ha fatto incetta di ascolti in tutte le sue declinazioni televisive. 🔗liberoquotidiano.it

Mauro Corona fa sci alpinismo «in salita verso il Passo Sella»: pieno di like - Una foto di Mauro Corona mentre fa sci alpinismo ha fatto sui social il pieno di like. «In salita verso il Passo Sella. Sullo sfondo Piz Ciavazes», ha scritto l'ertano a corredo dello scatto, che lo ritrae abbronzato, in equilibrio su uno dei due sci con l'altro sollevato e con i bastoncini ben... 🔗pordenonetoday.it

Sofisticato, glamour e pieno di personalità. L'orecchino singolo è il particolare che fa la differenza nei look di stagione - Bling bling. A volte basta poco per ravvivare un outfit apparentemente basic: il gioiello giusto, per esempio. E pare proprio che per la Primavera-Estate 2025 sia l’earcuff l’accessorio in grado di rivoluzionare qualsiasi outfit. Considerato un finto piercing – per indossarlo, infatti, non è necessario forare le orecchie – l’orecchino singolo più amato da It-girl e celebrità torna anche in passerella, e detta tendenza tra i gioielli per la stagione. 🔗iodonna.it

Se ne parla anche su altri siti

Lo zoo di Pistoia fa il pieno. Nuove specie e tanti visitatori: “Proposte innovative per tutti”; Pistoia, Rusty, Nausica e Sioux: lo zoo al tempo della pandemia; Meteo Pistoia - Previsioni Oggi, Prossimi 15 giorni; Zoo di Pistoia, quante novità: viaggio nel giardino alla vigilia dei suoi 50 anni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lo zoo di Pistoia fa il pieno. Nuove specie e tanti visitatori: “Proposte innovative per tutti” - Pistoia, 27 aprile 2025 – Giornate di sole, di festa e di iniziative nel parco. Solo qualche giorno fa il Giardino Zoologico di Pistoia ha compiuto cinquantacinque anni dall’apertura, un compleanno fe ... 🔗lanazione.it