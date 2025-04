Maxi lavori negli istituti La mappa della Provincia E la piscina del Marchesi | Riapre tra pochi giorni

Riapre la piscina di Cisanello e il liceo Carducci trasferisce alcune aule dall'Iti per accelerare i lavori del Pnrr. Nuove aule in arrivo anche per il liceo Marconi di San Miniato con l'affitto di un nuovo immobile accanto all'edificio già in uso. Sono le principali novità sugli interventi condotti dalla Provincia di Pisa nel settore dell'edilizia scolastica.Nei prossimi giorni tornerà, infatti, in funzione la piscina di Cisanello a servizio degli studenti del complesso Marchesi: "Stiamo aspettando - affermano il presidente della Provincia e la consigliera con delega all'edilizia scolastica, Massimiliano Angori e Cristina Bibolotti - la comunicazione della ditta sugli orari di riapertura. Intanto però ha preso il via il trasloco del liceo Carducci dalle aule finora utilizzate presso l'Iti Da Vinci, per spostarsi in zona San Zeno: operazione divenuta imprescindibile per dare impulso ai lavori Pnrr che riguardano la messa in sicurezza sismica e l'adeguamento impiantistico, compreso il rinnovamento delle finiture di natura edile e architettonica, inclusa la copertura dell'edificio dell'Iti per un investimento complessivo che supera i 7,5 milioni di euro.

