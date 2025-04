Pietre dedicate a eroi | Le vittime nazi-fasciste non siano dimenticate

Pietre d'inciampo, pronte a ricordare ogni giorno le vittime delle stragi nazifasciste, avvenute tra il luglio ed il 23 agosto del 1944, giorno del triste Eccidio del Padule di Fucecchio. La cerimonia che ha portato alla loro posa, si è tenuta il 25 aprile, in occasione dell'80° anniversario della Festa della Liberazione. Queste 37 Pietre sono state collocate attorno al monumento di Iorio Vivarelli, già dedicato ai caduti di tutte le guerre, situato presso la piazza intitolata ai Fratelli Banditori.Le 37 persone ricordate erano principalmente donne, vecchi e bambini, abitanti a Ponte Buggianese, presenti lì come sfollati. La più giovane di esse era Malfatti Inghilesco, di soli 9 anni. Le altre invece sono: Bendinelli Antonio; Benedetti Rigoletto; Cappelli Giuseppe; Cardelli Pellegrino e Rocco; Cecchi Domenico; Federighi Maria; Ferlini Giancarla; Giuntini Rino e Roberto; Lucchesini Narciso; Magrini Domenico, Giuseppe, Guido ed Ivo; Moschini Antonio; Pagni Guido; Paolettoni M.

