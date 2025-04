Sisma scoppia la polemica sulla chiusura delle scuole

scuole ospitate nei moduli abitativi antisismici". È polemica sull'attivazione dello stato d'emergenza post Sisma e a intervenire sono i consiglieri comunale di Alleanza Civica Dottarelli e Profili. Il terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuto alle 23.30 e, secondo quanto ricostruito, la decisione di chiudere scuole e uffici comunali sarebbe stata presa nelle primissime ore del 24 aprile, poco dopo la mezzanotte. Eppure, l'ordinanza ufficiale è stata firmata solo intorno alle 7, mentre le comunicazioni pubbliche sono giunte poco prima."Paradossalmente – spiegano i due consiglieri di opposizione – è stata la presidente della Regione ad annunciare la chiusura già poco dopo la mezzanotte, un annuncio che però non trovava riscontro in nessun atto ufficiale del Comune, tanto che alcuni cittadini l'hanno ritenuta un fake news".

