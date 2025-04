Aiuto concreto a Davide La Misericordia si attiva per lo sfortunato giovane

Aiuto di Davide Papaccioli. A Poggibonsi una festa patronale, come di consueto, anche all’insegna della solidarietà. E tra i vari progetti per la giornata di domani 28 aprile, nella ricorrenza di San Lucchese, da menzionare l’iniziativa dei volontari della Misericordia che destineranno il ricavato delle vendite di panini, primi piatti e dolci al sostegno delle spese per le cure di Davide Papaccioli, il giovane atleta della Virtus Biancoazzurra che due anni or sono subì conseguenze gravi dall’incidente di gioco nel finale di una gara del campionato provinciale juniores sul campo di via San Gimignano a Poggibonsi. Lo stesso ente ricorda altresì che è possibile contribuire con un’offerta libera su conto corrente bancario intestato a Confraternita di Misericordia di Poggibonsi, Iban: IT38 I 08425 71940 000040182958. Lanazione.it - Aiuto concreto a Davide. La Misericordia si attiva per lo sfortunato giovane Leggi su Lanazione.it IndiPapaccioli. A Poggibonsi una festa patronale, come di consueto, anche all’insegna della solidarietà. E tra i vari progetti per la giornata di domani 28 aprile, nella ricorrenza di San Lucchese, da menzionare l’iniziativa dei volontari dellache destineranno il ricavato delle vendite di panini, primi piatti e dolci al sostegno delle spese per le cure diPapaccioli, ilatleta della Virtus Biancoazzurra che due anni or sono subì conseguenze gravi dall’incidente di gioco nel finale di una gara del campionato provinciale juniores sul campo di via San Gimignano a Poggibonsi. Lo stesso ente ricorda altresì che è possibile contribuire con un’offerta libera su conto corrente bancario intestato a Confraternita didi Poggibonsi, Iban: IT38 I 08425 71940 000040182958.

