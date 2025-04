Agricoltura Toscana prima nel bio Cosmetici dai ricci di castagna

Firenze, 27 aprile 2025 – "Nell'Agricoltura l'identità Toscana trova una delle sue espressioni più autentiche e vitali. Sapienza antica e innovazione, ricerca e rispetto per l'ambiente". Così il governatore Eugenio Giani al Festival dell'identità Toscana. "Siamo primi nel bio, col 37,5% della superficie coltivabile biologica. Dal punto di vista della valorizzazione dei prodotti siamo la regione che ha più di 90 fra Igp e Dop, peculiarità che ci rende famosi in tutto il mondo". Ricorda l'intreccio tra Agricoltura, turismo e immagine culturale del territorio: "In paesaggi come il Chianti, la Valdorcia, la Maremma, la Valdelsa, la Toscana presenta un carattere distintivo dell'identità". Al centro del dibattito anche il ruolo dell'Agricoltura come motore di sviluppo sostenibile. La vicepresidente e assessora all'Agricoltura Stefania Saccardi evidenzia il legame tra storia e cambiamento: "La tradizione non è nemica dell'innovazione ma la nostra storia e i nostri valori devono essere coniugati con un'Agricoltura che si modifica e con i cambiamenti climatici".

