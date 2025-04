Stellantis una poltrona per due Scelta tra i manager Filosa e Picat

poltrona di amministratore delegato di Stellantis, dopo le dimissioni di Carlos Tavares a inizio dicembre. L’addio improvviso dell’ex Ceo, che aveva ancora un anno di contratto, ha complicato la ricerca del successore. Stellantis sembra orientata verso la soluzione interna, con la Scelta di un manager del gruppo. La nomina arriverà entro giugno.Il nome più quotato è quello del napoletano Antonio Filosa, 50 anni, oggi alla guida delle Americhe e responsabile globale della qualità. Filosa, che da inizio 2021 fa parte del comitato esecutivo del gruppo, garantirebbe maggiore continuità nella gestione dell’azienda e rafforzerebbe l’anima italiana del gruppo e del suo principale azionista, la holding di famiglia Exor. I risultati che il manager ha conseguito negli Usa, primo mercato di Stellantis, sono incoraggianti: da quando ha assunto le redini delle attività americane Filosa, che era già stato capo di Jeep, è riuscito a ottenere una riduzione significativa delle scorte presso le reti di distribuzione americane e i rapporti con i concessionari sono migliorati. Quotidiano.net - Stellantis, una poltrona per due. Scelta tra i manager Filosa e Picat Leggi su Quotidiano.net Si restringe a due la rosa dei nomi per ladi amministratore delegato di, dopo le dimissioni di Carlos Tavares a inizio dicembre. L’addio improvviso dell’ex Ceo, che aveva ancora un anno di contratto, ha complicato la ricerca del successore.sembra orientata verso la soluzione interna, con ladi undel gruppo. La nomina arriverà entro giugno.Il nome più quotato è quello del napoletano Antonio, 50 anni, oggi alla guida delle Americhe e responsabile globale della qualità., che da inizio 2021 fa parte del comitato esecutivo del gruppo, garantirebbe maggiore continuità nella gestione dell’azienda e rafforzerebbe l’anima italiana del gruppo e del suo principale azionista, la holding di famiglia Exor. I risultati che ilha conseguito negli Usa, primo mercato di, sono incoraggianti: da quando ha assunto le redini delle attività americane, che era già stato capo di Jeep, è riuscito a ottenere una riduzione significativa delle scorte presso le reti di distribuzione americane e i rapporti con i concessionari sono migliorati.

Su questo argomento da altre fonti

"Fecero la scelta giusta", presentati a Roma due volumi dedicati ai poliziotti che si opposero al nazifascismo - Si è tenuta giovedì a Montecitorio, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presentazione di due volumi storici della collana “Fecero la scelta giusta” dal titolo “I poliziotti che si opposero al nazifascismo" e "I poliziotti che soccorsero gli ebrei”, curati... 🔗ravennatoday.it

La Juventus non ha scelta: “Due big via per 100 milioni” - Crisi Juve e momento delicatissimo per la squadra di Thiago Motta: come cambia il mercato estivo senza la qualificazione in Champions League Momento cruciale per la Juventus, che dopo la scoppola rimediata contro l’Atalanta deve subito reagire nella delicata trasferta del ‘Franchi’ contro la Fiorentina. Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itThiago Motta adesso è seriamente in bilico, anche se a meno di cataclismi è destinato a restare in sella almeno fino al termine della stagione. 🔗calciomercato.it

Licenziato da Stellantis ad Arese. Il giudice: va reintegrato e risarcito: "Punito per la scelta di restare" - di Andrea GianniARESEEra uno degli ultimi dipendenti Stellantis rimasti sull’area di Arese, dove negli anni d’oro dell’Alfa Romeo lavoravano migliaia di operai. Per l’ingegnere di 57 anni, nel 1997 assunto da Iveco e nel 2009 passato a Fiat Auto Spa prima a Torino e poi ad Arese, il licenziamento per "giustificato motivo soggettivo colpevole" era scattato il 29 novembre 2023, preceduto da una lettera di contestazione, dalla sospensione e dal ritiro del computer su cui stava lavorando a un progetto, proprio nel giorno fissato per la presentazione. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stellantis, una poltrona per due. Scelta tra i manager Filosa e Picat; Stellantis, scossone ai vertici: spunta la soffiata; Carlos Tavares: le ragioni dietro le dimissioni da Stellantis; Stellantis, si pensa al dopo Tavares: scenari e nomi plausibili. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stellantis, nuovo AD? Si restringe il cerchio: duello a due tra il napoletano Filosa e l’ex ceo di Peugeot Picat - Stellantis si prepara ad approvare il 30 aprile i conti del primo trimestre 2025, mentre prosegue la corsa per la scelta del nuovo amministratore delegato. Come confermato dal presidente John Elkann ... 🔗affaritaliani.it

Rosa ristretta per ad Stellantis, il 30 aprile i conti - Stellantis si prepara ad approvare il 30 aprile i conti del primo trimestre del 2025, mentre continua la ricerca del nuovo amministratore delegato che, come ha confermato il presidente John Elkann in ... 🔗msn.com

Stellantis, corsa al ruolo di CEO: i 5 candidati principali - Filosa e Picat tra i nomi interni, Maestri tra gli outsider. Entro metà 2025 sarà nominato il nuovo CEO di Stellantis. Elkann non si sbilancia ... 🔗virgilio.it