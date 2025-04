Lanazione.it - Un prezioso tesoro da salvare. Punta Corvo sta crollando. Tra speranze e attese di aiuto

L’inverno ha lasciato il segno, come fosse un pegno da saldare per poter godere di quel territorio così selvaggio, unico ma terribilmente fragile. Se alla foce del Magra nonostante l’apprensione i livelli di attenzione si sono mantenuti sotto la soglia del pericolo a pagare il conto è stata la collina all’interno del Parco di Montemarcello Magra nel Comune di Ameglia. Oltre agli improvvisi e potenti rovesci di pioggia è stata la continuità delle precipitazioni a incidere in un terreno che si sta progressivamente sgretolando e non soltanto a causa delle “mandrie“ di cinghiali che scorazzano in lungo e in largo. Le situazioni già a forte rischio sui sentieri che portano aBianca, zone incantevoli per gli appassionati del trekking oltre che per i tuffi e la tintarella, saranno monitorate nei prossimi giorni soprattutto per rinforzare le barriere di divieto di accesso ai curiosi.