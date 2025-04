Scomparsa sopra il Garda Base jumper trovata morta

Base jumper russa di 56 anni le cui ricerche erano cominciate ieri sera per il mancato rientro dopo un lancio con la tuta alare dal Monte Brento. La donna è stata trovata da una squadra di terra del Soccorso alpino in una zona impervia nel bosco a una quota di circa 700 metri, 180 metri più a valle dell’exit Eagles sul monte Brento, fra la via del Boomerang e lo scudo di Cima alle Coste. Da una prima ricostruzione è probabile che la Base jumper non sia riuscita ad aprire il paracadute, dopo essersi lanciata con la tuta alare.L’allarme al 112 era scattato intorno alle 19.40 di venerdì sera, poiché la donna non ha fatto rientro all’alloggio. La sua auto è stata ritrovata nel parcheggio dove l’aveva lasciata. Da una prima ricostruzione del Soccorso alpino e speleologico trentino, pare che la Base jumper sia salita con altre persone fino al luogo prescelto per il salto e che queste persone abbiano poi proseguito per raggiungere il Becco dell’Aquila. Ilgiorno.it - Scomparsa sopra il Garda. Base jumper trovata morta Leggi su Ilgiorno.it È stato ritrovato poco prima delle 10 di ieri mattina il corpo dellarussa di 56 anni le cui ricerche erano cominciate ieri sera per il mancato rientro dopo un lancio con la tuta alare dal Monte Brento. La donna è statada una squadra di terra del Soccorso alpino in una zona impervia nel bosco a una quota di circa 700 metri, 180 metri più a valle dell’exit Eagles sul monte Brento, fra la via del Boomerang e lo scudo di Cima alle Coste. Da una prima ricostruzione è probabile che lanon sia riuscita ad aprire il paracadute, dopo essersi lanciata con la tuta alare.L’allarme al 112 era scattato intorno alle 19.40 di venerdì sera, poiché la donna non ha fatto rientro all’alloggio. La sua auto è stata rinel parcheggio dove l’aveva lasciata. Da una prima ricostruzione del Soccorso alpino e speleologico trentino, pare che lasia salita con altre persone fino al luogo prescelto per il salto e che queste persone abbiano poi proseguito per raggiungere il Becco dell’Aquila.

Ne parlano su altre fonti

Base jumper scomparsa nella zona del Garda, ricerche estese anche al Bresciano - Brescia, 26 aprile 2025 – Stanno proseguendo da ieri sera le ricerche, estese anche sul lato bresciano del lago di Garda, per una base jumper russa, non rientrata da un salto che avrebbe dovuto fare nel primo pomeriggio di ieri da cima alle Coste (Dro) sul monte Brento. L'allarme al 112 è scattato intorno alle 19.40 di ieri sera, poiché la donna non ha mai fatto rientro all'alloggio. La macchina è stata ritrovata nel parcheggio dove l'aveva lasciata. 🔗ilgiorno.it

La base jumper è scomparsa: ricerche in corso - Era arrivata nell’Alto Garda per lanciarsi dal Monte Brento ma di lei, una base jumper straniera cinquantenne, non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, venerdì 25 aprile. E questa mattina sono ricominciate le ricerche della donna scomparsa, con il pattugliamento del territorio di Dro... 🔗trentotoday.it

La base jumper è scomparsa nel nulla: ricerche in corso - Era arrivata nell'Alto Garda per lanciarsi dal Monte Brento, ma di lei si sono perse le tracce prima ancora che qualcuno potesse vederla spiccare il volo. Una base jumper straniera, di circa 50 anni, risulta dispersa da venerdì 25 aprile nella zona di Dro. A dare l'allarme sono stati gli amici... 🔗bresciatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Problemi dopo il lancio: trovata morta la base jumper russa scomparsa sul Monte Brento 26 aprile; Ritrovata senza vita la base jumper scomparsa sul monte Brento; Monte Brento, trovata morta la base jumper di 56 anni russa: era scomparsa ieri sera. Forse non è riuscita ad aprire il paracadute; Scomparsa coregoni nel Garda, ci si mette anche il bracconaggio: 30 sanzioni. Gavazzoni: Dovrebbero vergognarsi, anche per i controlli serve un'unica cabina di regia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Base jumper scomparsa nella zona del Garda, ricerche estese anche al Bresciano - La sportiva di origini russe non è più rientrata nella serata del 25 aprile da un salto che avrebbe dovuto compiere sul Monte Brento, in Trentino. Mobilitate diverse squadre dei vigili ... 🔗msn.com

Base jumper scompare dopo un lancio sul Monte Brento, ricerche in corso da venerdì sera - DRO (TRENTO) - Proseguono senza sosta da ieri sera le operazioni di ricerca per una base jumper di nazionalità russa, scomparsa dopo essersi lanciata nel primo pomeriggio di ieri da Cima ... 🔗msn.com

56enne scomparsa, si tratta di una base jumper: continuano le ricerche senza sosta - DRO (TRENTO) – Continuano senza sosta le ricerche della base jumper russa scomparsa ieri pomeriggio dopo un salto programmato dal Monte Brento, nella zona di Cima alle Coste. L’allarme è stato lanciat ... 🔗nordest24.it