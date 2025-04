Russia distrugge basi droni ucraini

droni, 39 centrali di controllo e 4 stazioni di comunicazione satellitare Starlink delle forze armate ucraine. Lo ha riferito, secondo quanto riporta la Tass, il responsabile del centro stampa del gruppo, Ivan Bigma. "Durante la battaglia-ha aggiunto Ivan Bigma-l'artiglieria ha distrutto anche cannoni e 10 mortai". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 4.30 Nelle ultime 24 ore, il gruppo russo di forze occidentali ha distrutto 26, 39 centrali di controllo e 4 stazioni di comunicazione satellitare Starlink delle forze armate ucraine. Lo ha riferito, secondo quanto riporta la Tass, il responsabile del centro stampa del gruppo, Ivan Bigma. "Durante la battaglia-ha aggiunto Ivan Bigma-l'artiglieria ha distrutto anche cannoni e 10 mortai".

