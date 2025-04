Il collegio Ghislieri ricorda Dal Verme militare e partigiano

Verme, il conte partigiano. Il collegio Ghislieri di Pavia ricorderà, domani alle 18 in aula Goldoniana, Luchino Dal Verme, rampollo poco più che trentenne di un’antica casata milanese, che dopo l’8 settembre 1943 è stato chiamato al comando di una brigata garibaldina della Valle Staffora, controllata dal Pci. È diventato così uno dei protagonisti della Resistenza oltrepadana, lui che per tradizione familiare era di stretta osservanza cattolica e che, in gioventù, aveva dichiarato la propria fede monarchica. "Non ho mai contato quanti fossero i comunisti nella mia divisione – avrebbe raccontato a guerra finita, rievocando i giorni in Oltrepò –. So però quanti uomini sono morti per tutti noi, per la libertà di ciascuno di noi. Ilgiorno.it - Il collegio Ghislieri ricorda Dal Verme militare e partigiano Leggi su Ilgiorno.it Maino. Una marca di biciclette è diventato il nome di battaglia dal conte Luchino dal, il conte. Ildi Pavia ricorderà, domani alle 18 in aula Goldoniana, Luchino Dal, rampollo poco più che trentenne di un’antica casata milanese, che dopo l’8 settembre 1943 è stato chiamato al comando di una brigata garibaldina della Valle Staffora, controllata dal Pci. È diventato così uno dei protagonisti della Resistenza oltrepadana, lui che per tradizione familiare era di stretta osservanza cattolica e che, in gioventù, aveva dichiarato la propria fede monarchica. "Non ho mai contato quanti fossero i comunisti nella mia divisione – avrebbe raccontato a guerra finita, rievocando i giorni in Oltrepò –. So però quanti uomini sono morti per tutti noi, per la libertà di ciascuno di noi.

