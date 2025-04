Nuove code a Cisanello pronto soccorso in crisi | Così non è più sostenibile

pronto soccorso. È quanto accaduto nella giornata di ieri all’ospedale di Cisanello. Le immagini diffuse da pazienti e operatori delle associazioni di volontariato mostrano chiaramente almeno cinque ambulanze ferme fuori dalla camera calda, con i pazienti ancora a bordo in attesa di essere presi in carico. La denuncia delle associazioni parla di una situazione di forte disagio, con lunghe ore di attesa che hanno provocato disservizi e criticità operative.“Il primo pensiero è per i pazienti che aspettano ore. Non è possibile continuare in questo modo – ha dichiarato Sandra Capuzzi, commissaria straordinaria della Misericordia di Pisa –. Con questi ritardi aumentano i costi economici e sociali per le associazioni. Noi abbiamo avuto volontari che hanno terminato il turno anche con oltre un’ora di ritardo e questo, per chi ha impegni personali, una cena o un appuntamento, diventa insostenibile. Lanazione.it - Nuove code a Cisanello, pronto soccorso in crisi: “Così non è più sostenibile” Leggi su Lanazione.it Pisa, 27 aprile 2025 – Caos e ambulanze in fila per ore davanti al. È quanto accaduto nella giornata di ieri all’ospedale di. Le immagini diffuse da pazienti e operatori delle associazioni di volontariato mostrano chiaramente almeno cinque ambulanze ferme fuori dalla camera calda, con i pazienti ancora a bordo in attesa di essere presi in carico. La denuncia delle associazioni parla di una situazione di forte disagio, con lunghe ore di attesa che hanno provocato disservizi e criticità operative.“Il primo pensiero è per i pazienti che aspettano ore. Non è possibile continuare in questo modo – ha dichiarato Sandra Capuzzi, commissaria straordinaria della Misericordia di Pisa –. Con questi ritardi aumentano i costi economici e sociali per le associazioni. Noi abbiamo avuto volontari che hanno terminato il turno anche con oltre un’ora di ritardo e questo, per chi ha impegni personali, una cena o un appuntamento, diventa in

