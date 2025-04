Zara chiude non è un bel segno | ecco le strategie per il futuro

Zara che minaccia di andarsene, altri che chiudono, altri ancora che passano di mano, Gabriele Capannelli che cede Bontà delle Marche. Non è una bella fotografia del mondo del commercio anconetano, anche l’assessore alle attività economiche e mercati, Angelo Eliantonio, ha raccontato l’altro giorno al Resto del Carlino di aver provato inutilmente ad attirare in centro il marchio di caffetterie Starbucks. Inutilmente, visto che la risposta è stata che “la città non è commercialmente interessante”. Ne parla Massimiliano Polacco, direttore regionale di Confcommercio Marche Centrali.Zara potrebbe lasciare presto il centro di Ancona per trasferirsi al Grotte Center di Camerano: cosa ne pensa? “Lavorano sui grandi numeri, al di là dei problemi con il proprietario dell’immobile, forse hanno riscontrato delle difficoltà. Ilrestodelcarlino.it - Zara chiude, non è un bel segno: ecco le strategie per il futuro Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ancona, 27 aprile 2025 – Il negozioche minaccia di andarsene, altri che chiudono, altri ancora che passano di mano, Gabriele Capannelli che cede Bontà delle Marche. Non è una bella fotografia del mondo del commercio anconetano, anche l’assessore alle attività economiche e mercati, Angelo Eliantonio, ha raccontato l’altro giorno al Resto del Carlino di aver provato inutilmente ad attirare in centro il marchio di caffetterie Starbucks. Inutilmente, visto che la risposta è stata che “la città non è commercialmente interessante”. Ne parla Massimiliano Polacco, direttore regionale di Confcommercio Marche Centrali.potrebbe lasciare presto il centro di Ancona per trasferirsi al Grotte Center di Camerano: cosa ne pensa? “Lavorano sui grandi numeri, al di là dei problemi con il proprietario dell’immobile, forse hanno riscontrato delle difficoltà.

Bontà delle Marche chiude, Zara forse. Eliantonio: «Crisi del commercio ereditata dalle precedenti amministrazioni» - ANCONA – Sono giornate turbolente e vissute sotto un cielo abbastanza grigio quelle che stanno vivendo i commercianti del centro cittadino. La scorsa settimana, in rapida successione, si sono paventate le prossime chiusure di Bontà delle Marche e Zara. Nel primo caso, il titolare Gabriele... 🔗anconatoday.it

