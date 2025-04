Cavalli dispersi in Lomellina la proprietaria | Non smetteremo di cercare i sopravvissuti

Cavalli appartenenti al branco di 35 esemplari disperso nella zona al confine tra Lomellina e Piemonte a seguito dell'ondata di maltempo che nel weekend prima di Pasqua, in poche ore, ha fatto innalzare il livello delle acque prima del Sesia e poi del Po.Il bilancio ad oggi è di 19 Cavalli morti e gli altri dispersi su una superficie sempre più grande, per esplorare la quale anche i droni non possono fornire che un aiuto parziale. I Cavalli appartengono a un'azienda di Esino Lario (Lecco) che li alleva per destinarli a piccole gare o al passeggio. Tecla Bertarini, figlia del titolare, è stata impegnata ancora per l'intero pomeriggio di ieri alla ricerca di due esemplari segnalati nelle campagne. Nonostante siano passati diversi giorni le ricerche stanno continuando.

Cavalli in fuga per la piena in Lomellina: 18 sono morti, altri 35 sono dispersi - BREME LOMELLINA – Le ricerche non si fermano. Da giorni si sta cercando una mandria di cavalli che appartiene a una conosciuta azienda di Esino Lario (Lecco) che li alleva per destinarli a piccole gare oppure al passeggio, dispersa nella zona compresa tra il Sesia e il Po, al confine tra Lombardia e Piemonte, nei giorni della piena della scorsa settimana. “Per la prima volta – spiega l’allevatrice Tecla Bertarini – abbiamo deciso di portare i nostri cavalli a svernare nella zona della Lomellina. 🔗ilgiorno.it

