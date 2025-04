In 400mila in Vaticano Lacrime per Francesco | Ora prega tu per noi Il racconto

Francesco chiedeva sempre ai fedeli di pregare per lui. E ieri, davanti a 400mila fedeli giunti in piazza San Pietro sin. Quotidianodipuglia.it - In 400mila in Vaticano. Lacrime per Francesco: «Ora prega tu per noi». Il racconto Leggi su Quotidianodipuglia.it Al termine di ogni Angelus, di ogni Messa, di ogni udienza, Papachiedeva sempre ai fedeli dire per lui. E ieri, davanti afedeli giunti in piazza San Pietro sin.

Papa Francesco migliora ancora, Vaticano: “Necessaria terapia ospedaliera” - (Adnkronos) – Papa Francesco migliora ancora. Oggi, sabato 15 marzo, l'ultimo aggiornamento del Vaticano che ribadisce come le sue dimissioni non avverranno a breve perché "deve ancora sottoporsi alla terapia medica ospedaliera". "Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell'ultima settimana" sottolineano dalla Santa Sede. "Prosegue l'ossigenoterapia ad alti […] 🔗periodicodaily.com

“Papa Francesco ha riposato bene”, la nota del Vaticano - Roma, 22 febbraio 2025 - "Papa Francesco ha riposato bene", si legge in una nota diffusa dal Vaticano che aggiorna sulle condizioni del Pontefice ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma. Papa Francesco, 88 anni, da venerdì è ricoverato al Policlinico Gemelli: ha una polmonite bilaterale Ieri il professor Sergio Alfieri, in un briefing al Policlinico Gemelli insieme al dottor Luigi Carbone del Vaticano, aveva fatto il punto sulla salute di Papa Francesco avvertendo: "Il Papa non è fuori pericolo". 🔗quotidiano.net

Come ha passato la notte Papa Francesco. Il Vaticano è scosso: "Sono inutili speculazioni" - "Papa Francesco ha riposato bene". Questo l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulla notte passata da Bergoglio al Gemelli. Per il Pontefice, in recupero da una polmonite bilaterale, è iniziato il nono giorno di degenza al nosocomio romano. Intanto il Vaticano è scosso dal caso "dimissioni", una ipotesi estrema quella del passo indietro del Santo Padre per motivi di salute eppure sul tavolo. 🔗liberoquotidiano.it

In 400mila in Vaticano. Lacrime per Francesco: «Ora prega tu per noi». Il racconto - Al termine di ogni Angelus, di ogni Messa, di ogni udienza, Papa Francesco chiedeva sempre ai fedeli di pregare per lui. E ieri, davanti a 400mila ... 🔗msn.com

Funarali Papa Francesco, in 400mila per l'ultimo saluto: «Ora prega per noi» - Il decano dei cardinali, il novantenne Giovanni Battista Re, ha dato voce a quello che la marea umana sulla piazza e su tutta via della Conciliazione fino al fondo, in cuor suo stava pensando in quel. 🔗ilmattino.it

Il mondo a San Pietro, 400mila per l'addio a Francesco - I sediari arrivano a Santa Maria Maggiore e inclinano la bara di Francesco, quasi come un saluto, davanti alla Salus Populi Romani. 🔗ansa.it