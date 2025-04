Trento-Civitanova oggi in tv Superlega volley 2025 | orario gara-1 finale programma streaming

oggi domenica 27 aprile (ore 18.30) si gioca Trento-Civitanova, gara-1 della finale scudetto di volley maschile. Alla ilT Quotidiano Arena incomincerà la serie che assegnerà il tricolore: chi vincerà tre partite conquisterà il titolo e succederà a Perugia nell'albo d'oro. I dolomitici avranno il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico in questo appuntamento d'apertura e hanno goduto di più giorni di riposo agli avversari dopo le semifinali.I Campioni d'Europa hanno regolato Piacenza in tre incontri dopo due avvincenti tie-break nelle due partite iniziali, mentre la Lube si è resa protagonista di una funambolica rimonta contro Perugia dopo aver annullato un match-point in gara-3. I ragazzi di coach Fabio Soli partiranno leggermente favoriti nel pronostico, ma si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante ed equilibrato tra la prima e la terza forza della regular season di Superlega.

