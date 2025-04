Arriva il Fantapapa | scegli i cardinali più papabili Ecco come funziona il gioco

Arriva il Fantapapa. L?idea è semplice: scegliere i cardinali come se fossero calciatori, sperando che uno di loro salga davvero al soglio pontificio. Un po? Fantacalcio, un.

Arriva il FantaPapa, ecco come funziona il nuovo gioco del Conclave: gli undici cardinali, le regole, i bonus e i malus previsti - Dopo il Fantacalcio e il FantaSanremo, ora arriva il FantaPapa. L’obiettivo? Competere “per la Gloria Eterna”, come hanno ironicamente scritto gli ideatori Mauro Vanetti e Pietro Pace. Oramai le nascite dei vari “Fanta” stanno sfrecciando su ritmi incontrollabili e, oltre allo sport ed alla musica, hanno abbracciato – laicamente – anche l’entità papale. Per le quote, al momento, i più papabili all’elezione sarebbero il cardinale italiano Pietro Parolin e quello filippino Luis Antonio Tagle. 🔗ilfattoquotidiano.it

