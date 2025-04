Rapina violenta in casa Giovane patteggia e chiede scusa | Ho fatto un errore

patteggiato cinque anni, chiedendo anche scusa con una lettera indirizzata al giudice e agli anziani coniugi, l'albanese F.V.K., 35 anni, l'unico fermato dei tre autori della Rapina con sequestro di persona avvenuta nel dicembre scorso in via del Borghetto ad Avane. L'albanese, in Italia nelle condizioni di rifugiato, ammettendo le sue responsabilità, ha chiesto clemenza per quanto commesso spiegando di essere finito in giri sbagliati dopo aver abbandonato il suo Paese per il timore di rivendicazioni legate al "Kanun", il codice non scritto che prevede anche la vendetta di sangue. Parole, consegnate tramite il suo difensore, l'avvocato Sabrina Del Fio, che hanno mitigato una pena, applicata dal gip Alessandra Scarlatti, che rischiava di essere molto più alta.

