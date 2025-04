Ecco l’effetto Sanremo sui concerti Boom Lucio Corsi meno i Coma_Cose Elodie e Irama a San Siro rischiano

Sanremo, due mesi (e qualche giorno) dopo. Cosa resta del Festival 2025? Una decina di canzoni almeno, dice una classifica appena terremotata dall'uscita di quel "Santana money gang" della coppia Sfera Ebbasta & Shiva che s'è preso le prime 13 posizioni lasciando solo il 9° posto a "Balorda nostalgia" di Olly che, così, perde dopo nove settimane la vetta pur rimanendo la più alta delle canzoni in gara all'Ariston. Dietro il vincitore del 75° Festival ci sono Giorgia, Achille Lauro, i ComaCose, The Kolors, Fedez. Questo solo per rimanere nella Top20 dei singoli Fimi, visto che nella Top100 ci sono ancora 18 dei 29 brani usciti dalla kermesse ligure.Al di là delle classifiche, gli indicatori più affidabili della reale "presa" dei campioni da hit-parade sulle masse sono i concerti. E qui la classifica è simile a quella Fimi, anche se non coincidente.

