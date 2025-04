Porta Santa Maria Finalmente i lavori alla trave lesionata

Finalmente soluzione la lesione trasversale a una delle travi Portanti del tetto del castello di Porta Santa Maria sulle Mura. Da qualche giorno è al lavoro la ditta Edilgemini srl che è stata incaricata della riparazione del trave che nel settembre del 2022 si creò in modo preoccupante al punto da comPortare la chiusura di quel tratto. L'operazione di recupero è stata decisamente più lunga del previsto, perché le soluzioni ipotizzate, prima fra tutti, la sostituzione del trave, non sono state ritenute idonee dalla Soprintendenza. Solo nei mesi scorsi si è arrivati ad individuare la modalità di intervento, ovvero la fasciatura del trave che è stato sigillato lateralmente da due longarine in metallo unite al legno da una serie di passanti sempre in ferro inseriti dentro il trave che ora non sosterrà più alcun peso del tetto, peso gravato sulle parti metalliche.

