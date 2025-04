In viaggio per il Papa | Sono partita di notte Era uno di famiglia

partita da casa sua, a Montemurlo, alle tre del mattino e una volta arrivata a Firenze è salita sul primo treno per Roma, per andare al funerale di Papa Francesco. Alessandra Corti, insegnante di religione in una scuola di Agliana per la diocesi di Pistoia e animatrice senior del progetto Policoro, non voleva mancare nel giorno dell’ultimo saluto al Pontefice. "Sono riuscita a entrare in piazza San Pietro dopo un’ora e mezzo di coda – racconta la giovane docente, che si divide tra Prato e Pistoia –: l’organizzazione capillare e efficace ha permesso di distribuire la folla, anche aprendo più varchi alla piazza. Passo dopo passo Sono arrivata sotto l’obelisco Vaticano e da lì ho potuto seguire benissimo tutto il rito direttamente, senza bisogno di ricorrere al maxischermo".Inutile sottolineare quanto l’emozione sia stata forte: "Impressionante era vedere quel feretro di legno mentre accanto c’erano le persone più potenti del pianeta. Lanazione.it - In viaggio per il Papa: "Sono partita di notte. Era uno di famiglia" Leggi su Lanazione.it da casa sua, a Montemurlo, alle tre del mattino e una volta arrivata a Firenze è salita sul primo treno per Roma, per andare al funerale diFrancesco. Alessandra Corti, insegnante di religione in una scuola di Agliana per la diocesi di Pistoia e animatrice senior del progetto Policoro, non voleva mancare nel giorno dell’ultimo saluto al Pontefice. "riuscita a entrare in piazza San Pietro dopo un’ora e mezzo di coda – racconta la giovane docente, che si divide tra Prato e Pistoia –: l’organizzazione capillare e efficace ha permesso di distribuire la folla, anche aprendo più varchi alla piazza. Passo dopo passoarrivata sotto l’obelisco Vaticano e da lì ho potuto seguire benissimo tutto il rito direttamente, senza bisogno di ricorrere al maxischermo".Inutile sottolineare quanto l’emozione sia stata forte: "Impressionante era vedere quel feretro di legno mentre accanto c’erano le persone più potenti del pianeta.

