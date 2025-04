Anche Ron scende nell’Arena | un cartellone pieno di stelle

Anche Ron. Vera e propria pioggia di stelle in arrivo nel cartellone estivo musicale nell’Arena fresca di rinnovo. Se poche settimane fa erano infatti stati annunciati da Erf i concerti del premio Oscar Nicola Piovani e di Raphael Gualazzi, nelle ultime ore è giunta l’ufficializzazione di un terzo nome che andrà a riempire un’altra casella del mosaico del programma estivo dell’Arena. Si tratta di Ron, cantautore pavese ma con fortissimi legami con Bologna Anche e soprattutto per l’amicizia con Lucio Dalla, al quale regalò ‘Attenti al lupo’, hit da oltre un milione e mezzo di copie. Scoperto prima e cresciuto poi nella storica Rca, Rosalino Cellamare ottenne il suo primo vero successo proprio grazie a Dalla che, da coautore, scrisse per lui ‘Il gigante e la bambina’ che Ron presentò a Un disco per l’estate nel 1970. Ilrestodelcarlino.it - Anche Ron scende nell’Arena: un cartellone pieno di stelle Leggi su Ilrestodelcarlino.it Castel San Pietro, 27 aprile 2025 – Dopo Piovani e Gualazzi,Ron. Vera e propria pioggia diin arrivo nelestivo musicalefresca di rinnovo. Se poche settimane fa erano infatti stati annunciati da Erf i concerti del premio Oscar Nicola Piovani e di Raphael Gualazzi, nelle ultime ore è giunta l’ufficializzazione di un terzo nome che andrà a riempire un’altra casella del mosaico del programma estivo dell’Arena. Si tratta di Ron, cantautore pavese ma con fortissimi legami con Bolognae soprattutto per l’amicizia con Lucio Dalla, al quale regalò ‘Attenti al lupo’, hit da oltre un milione e mezzo di copie. Scoperto prima e cresciuto poi nella storica Rca, Rosalino Cellamare ottenne il suo primo vero successo proprio grazie a Dalla che, da coautore, scrisse per lui ‘Il gigante e la bambina’ che Ron presentò a Un disco per l’estate nel 1970.

