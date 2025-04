Cassa espansione | partito l’iter 180 giorni di lavori da 16 milioni

Cassa a uso plurimo sul fosso Collecchio e fosso Barberoni, il Comune di Carmignano ha avviato le procedure per l’assegnazione dei lavori, tramite la Stazione appaltante.L’opera sarà fondamentale per ridurre il rischio idraulico e gli allagamenti nella zona di Seano. Questa Cassa "ad uso plurimo" era prevista ancora prima dell’alluvione del 2 novembre 2023 ma, oltre al reperimento dei finanziamenti, dovevano essere espletate numerose pratiche, dalla progettazione agli espropri. L’alluvione e successivi allagamenti che hanno colpito Seano hanno spinto il Commissario straordinario ad accelerare i tempi. In questi mesi, i progetti hanno superato tutti i passaggi decisionali previsti, compresa la variante urbanistica e l’opera è finanziata dalla Regione Toscana per quasi 1 milione e 600mila euro. Lanazione.it - Cassa espansione: partito l’iter 180 giorni di lavori da 1,6 milioni Leggi su Lanazione.it a uso plurimo sul fosso Collecchio e fosso Barberoni, il Comune di Carmignano ha avviato le procedure per l’assegnazione dei, tramite la Stazione appaltante.L’opera sarà fondamentale per ridurre il rischio idraulico e gli allagamenti nella zona di Seano. Questa"ad uso plurimo" era prevista ancora prima dell’alluvione del 2 novembre 2023 ma, oltre al reperimento dei finanziamenti, dovevano essere espletate numerose pratiche, dalla progettazione agli espropri. L’alluvione e successivi allagamenti che hanno colpito Seano hanno spinto il Commissario straordinario ad accelerare i tempi. In questi mesi, i progetti hanno superato tutti i passaggi decisionali previsti, compresa la variante urbanistica e l’opera è finanziata dalla Regione Toscana per quasi 1 milione e 600mila euro.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Arno: i lavori partono e non arrivano. La storia di Restone: cassa d’espansione “nata” tante volte e mai cresciuta - La frase di Giani sulla prima pietra, a proposito delle casse d'espansione nel Valdarno, sia stata pronunciata, negli ultimi vent'anni, molte volte. Anche da Matteo Renzi quand'era presidente del Consiglio. Prime pietre, murate o soltanto evocate. E cantieri mai andati avanti. I lavori, più che avanzare, sembrano ogni volta arretrare. Per motivi che Giani (presidente dal 2020) potrebbe farsi svelare dagli uffici L'articolo Arno: i lavori partono e non arrivano. 🔗.com

Bonifica 'panettone', M5S presenta interrogazione ma è scontro: "Iter già partito, sono poco informati" - Il caso del "panettone" di Santa Veneranda a Marcianise finisce sul tavolo della Regione. E' stato il consigliere Gennaro Saiello, del Movimento 5 Stelle, a presentare un'interrogazione alla giunta regionale. L'interrogazione Il documento è stato protocollato dopo l'incontro su tematiche... 🔗casertanews.it

Maltempo, l'invaso della cassa d'espansione al Mensola pieno / VIDEO - Uno dei due invasi delle casse d'espansione al parco da Mensola, a Coverciano, pieno d'acqua dalla tarda mattina di oggi. 🔗firenzetoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sottopasso via Ciulli, ancora ritardi Riapertura al traffico solo nel 2024; Rimini, partito l’iter per il Nuovo Piano Urbanistico Generale. Ci vorranno anni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cassa di espansione del Pontassio (Quarrata), stamani il sopralluogo - Saranno affidati entro la prossima estate i lavori per la realizzazione del III e conclusivo lotto della cassa di espansione di Pontassio di Quarrata, sul torrente Stella. Grazie ad un ... 🔗nove.firenze.it

La cassa di espansione naturale, il Padule ha funzionato ancora: “Il nostro scudo anti-alluvioni” - Valdinievole (Pistoia), 18 marzo 2025 – Il Padule di Fucecchio ha messo tutti miracolosamente d’accordo: ambientalisti, proprietari terrieri, cacciatori e Consorzio di Bonifica. È indiscussa ... 🔗msn.com

Renai, al via la più grande cassa di espansione della Toscana. E Giani sale sulla ruspa - Hanno preso il via, ai Renai di Signa, i lavori per quella che è destinata a diventare l’opera di maggior impatto idrogeologico della Toscana, una cassa di espansione da 11 milioni di metri ... 🔗nove.firenze.it