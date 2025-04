Da dormitori a città Con percorsi diversi

città, come sosteneva il sociologo urbano Lewis Mumford, sono come organismi umani, mutevoli nel tempo e nello spazio in funzione delle dinamiche industriali, artigianali, agricole, demografiche e di azioni indotte da “dinamiche territoriali”.Dal dopoguerra a oggi, il territorio metropolitano fiorentino e quello pratese sono stati fra i più dinamici della regione. Purtroppo, gli studi intercomunali, preposti in modo specifico a indirizzare le politiche amministrative territoriali, dopo una stagione iniziale vivace, incoraggiati anche dalla freschezza politica dell’attivazione della Regione, subirono un irragionevole stop, così che le analisi e le previsioni dei piani regolatori (poi “strutturali”) si limitarono ai confini amministrativi comunali. Permanendo così le cose nessuna previsione strategica di ragionevole durata è possibile, con tutte le nefaste conseguenze che ne derivano (alluvioni, nuovi insediamenti discutibili, sistema viario insufficiente ecc. Lanazione.it - Da dormitori a città. Con percorsi diversi Leggi su Lanazione.it Le, come sosteneva il sociologo urbano Lewis Mumford, sono come organismi umani, mutevoli nel tempo e nello spazio in funzione delle dinamiche industriali, artigianali, agricole, demografiche e di azioni indotte da “dinamiche territoriali”.Dal dopoguerra a oggi, il territorio metropolitano fiorentino e quello pratese sono stati fra i più dinamici della regione. Purtroppo, gli studi intercomunali, preposti in modo specifico a indirizzare le politiche amministrative territoriali, dopo una stagione iniziale vivace, incoraggiati anche dalla freschezza politica dell’attivazione della Regione, subirono un irragionevole stop, così che le analisi e le previsioni dei piani regolatori (poi “strutturali”) si limitarono ai confini amministrativi comunali. Permanendo così le cose nessuna previsione strategica di ragionevole durata è possibile, con tutte le nefaste conseguenze che ne derivano (alluvioni, nuovi insediamenti discutibili, sistema viario insufficiente ecc.

Su questo argomento da altre fonti

Sicurezza, installate 19 nuove telecamere in diversi punti della città - È stata ultimata l’attività di installazione a Caserta delle telecamere previste dal contratto con il concessionario per il servizio di mobilità in città. I dispositivi sono 19, e sono stati montati in: Viale Lincoln, Viale Carlo III di Borbone, Viale Douhet, Via Amendola (angolo con Via... 🔗casertanews.it

Preso pochi giorni fa su un bus con merce rubata da 4 diversi negozi della città. Poi lo rifà: ruba vestiti e formaggi. Preso alla fermata - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 40enne italiano, ritenuto, al termine degli accertamenti e delle verifiche svolte, il presunto responsabile di tentata rapina impropria e furto aggravato. Erano circa le... 🔗parmatoday.it

Piste ciclabili e percorsi in città. Il Comune si aggiudica un premio - La "ciclovia della Martesana" lungo la pittoresca alzaia del naviglio, uno dei percorsi per le due ruote più amati della regione. Ma anche una rete di piste e percorsi realizzati negli anni in tutta la città: e Gorgonzola, per il terzo anno consecutivo, si aggiudica il titolo di "Comune ciclabile". Il riconoscimento viene attribuito da Fiab, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. E viene attribuito, sulla base di una serie di parametri, alle Amministrazioni reputate maggiormente virtuose nell’incentivare la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Emergenza freddo, i posti nei dormitori esauriti: in strada sempre più giovani; Il Comune di Udine investe 3 milioni di euro per la grave marginalità; «Gli sgomberi non fanno onore a una città storicamente solidale come Torino»; Arriva a 312 posti letto l’accoglienza per i senza dimora in Trentino. 🔗Se ne parla anche su altri siti