Nuova moschea a Torino quartiere Aurora diviso | cosa pensano i cittadini i politici e gli accademici

"Una moschea? Facessero una chiesa o un carcere in più invece". Ennio, 78 anni, vive in Aurora da sempre. Quando la Confederazione Islamica Italiana ha annunciato la costruzione di una moschea nei locali dell'ex fonderie Nebiolo non l'ha presa bene. "Siamo già invasi - prosegue - ci manca solo.

Minareto alto 20 metri e 1.000 posti per i fedeli: nuova moschea in via Bologna a Torino finanziata dal re del Marocco - A Torino, inizieranno nel 2026 i lavori per costruire la nuova moschea di via Bologna. È la prima riconosciuta dal piano urbanistico cittadino e sarà parte del nuovo centro polifunzionale da costruire al posto del rudere dell’ex fonderie Nebiolo, secondo il piano approvato nel 2022 dalla giunta... 🔗torinotoday.it

Torino, nuova moschea: minareto alto 20 metri e 1.000 posti per i fedeli - In tutto, l’opera vale circa 17 milioni di euro. Nel 2021, era stata la Confederazione Islamica Italiana ad acquistare gli spazi dismessi delle ex fonderie Nebiolo 🔗imolaoggi.it

Minareto di 20 metri e 1.000 posti per i fedeli: nuova moschea in via Bologna a Torino finanziata dal re del Marocco - A Torino, inizieranno nel 2026 i lavori per costruire la nuova moschea di via Bologna. È la prima riconosciuta dal piano urbanistico cittadino e sarà parte del nuovo centro polifunzionale da costruire al posto del rudere dell’ex fonderie Nebiolo, secondo il piano approvato nel 2022 dalla giunta... 🔗torinotoday.it

Vito Mancuso e la nuova moschea: “I veri cristiani siano felici, siamo tutti in cerca di Dio” - Il teologo firma la lettera a favore del centro in costruzione a Torino: “Solo in questo modo si attenua il conflitto tra Islam e Occidente” ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it

Lo Russo su nuova moschea, Torino non ha paura delle diversità - Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ... dove verrà realizzata una delle più grandi moschee d'Italia, che potrà ospitare circa mille fedeli, oltre a uno studentato. L'inizio del lavori ... 🔗lospiffero.com

Una delle moschee più grandi d'Italia a Torino. Lo Russo: "Qui diversità diventano ricchezza" - Non si tratta della prima moschea realizzata a Torino ... offerta di accoglienza di universitari a Torino. Verranno realizzati anche una palestra, una biblioteca e altri servizi aperti a tutti i ... 🔗torinoggi.it