La cattedrale non è una bomba inquinante

cattedrale’. Crediamo indispensabile la presenza di esperti di restauro, oltre che di ricercatori di materiali innovativi”. Il tono del coordinamento cambia quando passa a parlare dei risultati di prelievi e del fatto che “risulta che i muri della ‘cattedrale’ non sono poi così mostruosi come sono stati dipinti fino ad ora”. I prelievi: “Sono stati effettuati da un laboratorio non accreditato proprio per gli elementi per i quali vengono evidenziati i superamenti dei limiti di legge. Ilrestodelcarlino.it - “La cattedrale non è una bomba inquinante” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Porto Sant’Elpidio, 27 aprile 2025 – Luci e ombre, secondo il coordinamento delle associazioni per l’ex Fim, sono emersi dalla Conferenza di Servizi della scorsa settimana. Bene che il sindaco “abbia deciso di incaricare un gruppo interdisciplinare, facente capo a una o più università, che si occupi di trovare tecniche di restauro adeguate e pertinenti con la messa in sicurezza della ‘’. Crediamo indispensabile la presenza di esperti di restauro, oltre che di ricercatori di materiali innovativi”. Il tono del coordinamento cambia quando passa a parlare dei risultati di prelievi e del fatto che “risulta che i muri della ‘’ non sono poi così mostruosi come sono stati dipinti fino ad ora”. I prelievi: “Sono stati effettuati da un laboratorio non accreditato proprio per gli elementi per i quali vengono evidenziati i superamenti dei limiti di legge.

