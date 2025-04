Lanazione.it - La "Perla dei Paperoni". Forte dei Marmi in Top 20 nella classifica dei redditi

Ladella Versilia è (anche) la patria dei. Nei giorni scorsi, è stata diffusa ladei comuni più ricchi d’Italia redatta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base delle dichiarazioni deiper il 2024. Bene:deisi piazza al secondo posto in Toscana e al 18esimo a livello nazionale, in compagnia di località decisamente d’élite come Courmayeur e Portofino.Se in Italia il reddito pro capite è di 24.830 euro – in aumento del 5 per cento rispetto all’anno precedente –,deiguida la carica della Versilia e della provincia di Lucca dall’alto dei suoi 37.199 euro, con un super aumento rispetto al 2023 in cui, comunque, ladella Versilia veleggiava ben al di sopra della media nazionale, con 29.827 euro. Per i curiosi, in vetta alla graduatoria del comuni italiani si piazza Portofino: nel comune ligure, il reddito medio nel 2024 è stato di 94.