Liste d’attesa un calvario | la burocrazia affossa i diritti dei cittadini

Liste d’attesa in sanità, un calvario per i cittadini. L’ultima inchiesta consegnata a ottobre da Cittadinanzattiva potrebbe prendere a prestito le parole di Orazio Schillaci, “ancora troppe situazioni indegne”, questo ha rinfacciato il ministro della Salute alle Regioni. Quotidiano.net - Liste d’attesa, un calvario: la burocrazia affossa i diritti dei cittadini Leggi su Quotidiano.net Roma, 27 aprile 2025 – Due anni per una risonanza magnetica, come denuncia Piero Vernile, operaio dell’ex Ilva. Ma anche 468 giorni invece che 120 per una prima visita oculistica programmabile, 437 giorni per un intervento di protesi d’anca in classe D (da garantire entro 12 mesi) e 159 invece che 30 per un intervento di tumore alla prostata in classe B.La storia per punti L’indagine di Cittadinanzattiva I soldi non spesi delle Regioni Le parole di Nino Cartabellotta (Gimbe) Il problema delle prestazioni non appropriate Prestazioni, non salute Agende chiuse, pratica illegale L’indagine di Salutequità L’indagine di Cittadinanzattivain sanità, unper i. L’ultima inchiesta consegnata a ottobre da Cittadinanzattiva potrebbe prendere a prestito le parole di Orazio Schillaci, “ancora troppe situazioni indegne”, questo ha rinfacciato il ministro della Salute alle Regioni.

