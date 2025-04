Che cosa c' entra il giuramento della Guardia Svizzera con il sacco di Roma

giuramento della Guardia Svizzera Pontificia, inizialmente prevista per il 6 maggio, è rinviata a data da destinarsi. La nuova data sarà comunicata in seguito". E poi la precisazione: "In questi giorni di dolore e raccoglimento, a seguito della scomparsa del nostro amato Santo Padre, la Guardia Svizzera Pontificia è pienamente concentrata sulla propria missione e si unisce in preghiera per il suo eterno riposo. Ringraziamo tutte le persone coinvolte per la comprensione e il rispetto in questo momento solenne". La cerimonia nel Cortile di San Damaso si dovrebbe tenere in autunno. Storia della Guardia Svizzera Istituito il 22 gennaio 1506, quello delle Guardie Svizzere è un corpo armato posto a protezione del Pontefice e della sua residenza, è di stanza presso la Città del Vaticano ma è presente anche nei viaggi apostolici. Agi.it - Che cosa c'entra il giuramento della Guardia Svizzera con il sacco di Roma Leggi su Agi.it AGI - La notizia è circolata poche ore dopo la morte di Papa Francesco. Questa: "La cerimonia delPontificia, inizialmente prevista per il 6 maggio, è rinviata a data da destinarsi. La nuova data sarà comunicata in seguito". E poi la precisazione: "In questi giorni di dolore e raccoglimento, a seguitoscomparsa del nostro amato Santo Padre, laPontificia è pienamente concta sulla propria missione e si unisce in preghiera per il suo eterno riposo. Ringraziamo tutte le persone coinvolte per la comprensione e il rispetto in questo momento solenne". La cerimonia nel Cortile di San Damaso si dovrebbe tenere in autunno. StoriaIstituito il 22 gennaio 1506, quello delle Guardie Svizzere è un corpo armato posto a protezione del Pontefice esua residenza, è di stanza presso la Città del Vaticano ma è presente anche nei viaggi apostolici.

