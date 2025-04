Avenger 4xe emoziona Reginetta dell’offroad

Avenger, la best seller del marchio da molti mesi a questa parte.La sorellina avventurosa si distingue dalla capostipite per una veste che la rende più solida ed aggressiva. L’esterno è stato rinforzato per consentire una perfetta condizione di guida su ogni tipo di terreno. I paraurti antigraffio, le protezioni sotto scocca, i fendinebbia dal taglio sottile, le barre sul tetto e gli pneumatici quattro stagioni sono gli elementi distintivi rispetto alla normale Avenger. Quotidiano.net - Avenger 4xe emoziona. Reginetta dell’offroad Leggi su Quotidiano.net di Giuseppe TassiUna vera Jeep non può rinunciare al brivido del fuoristrada. La trazione integrale è uno dei tratti distintivi del marchio americano del gruppo Stellantis. Piace al punto che il 28 per cento dei clienti Jeep compera solo modelli 4x4. Ecco perché i tecnici hanno deciso di applicare la trazione integrale elettrificata 4xe anche alla più piccola della famiglia, la, la best seller del marchio da molti mesi a questa parte.La sorellina avventurosa si distingue dalla capostipite per una veste che la rende più solida ed aggressiva. L’esterno è stato rinforzato per consentire una perfetta condizione di guida su ogni tipo di terreno. I paraurti antigraffio, le protezioni sotto scocca, i fendinebbia dal taglio sottile, le barre sul tetto e gli pneumatici quattro stagioni sono gli elementi distintivi rispetto alla normale

