La fabbrica capelli s’inventa l’aperipiega

fabbrica capelli”, il salone di parruccheria di Tina Vacca che unisce bellezza e convivialità grazie all’originale “aperipiega”. C’è una cosa a cui l’italiano non può rinunciare: l’aperitivo. Quell’immancabile momento di spensieratezza che si instaura tra una chiacchiera e uno spritz. Perché non conciliare quindi questa prelibata “pausa” ad un attimo di bellezza? Nasce così il nuovo salone di parruccheria “La fabbrica capelli”, nel cuore del capoluogo marchigiano, il primo centro che connette la cura dei capelli e del corpo al ristoro del cliente, per un benessere a 360 gradi.Head spa e coffee barUno spazio rinnovato, più ampio, in grado di accogliere una Head Spa e un coffee bar. Nuovi trattamenti rilassanti per occhi, piedi, mani e capo, dalla durata variabile, che potranno essere abbinati a delle bevande all’insegna del puro relax, il tutto inserito in un caldo ambiente decorato da installazioni di fiori e luci celesti realizzate a mano dalla flower designer Margherita Balzani. Ilrestodelcarlino.it - La “fabbrica capelli” s’inventa l’aperipiega Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ancona, 27 aprile 2025 – È operativa da ieri “La”, il salone di parruccheria di Tina Vacca che unisce bellezza e convivialità grazie all’originale “aperipiega”. C’è una cosa a cui l’italiano non può rinunciare: l’aperitivo. Quell’immancabile momento di spensieratezza che si instaura tra una chiacchiera e uno spritz. Perché non conciliare quindi questa prelibata “pausa” ad un attimo di bellezza? Nasce così il nuovo salone di parruccheria “La”, nel cuore del capoluogo marchigiano, il primo centro che connette la cura deie del corpo al ristoro del cliente, per un benessere a 360 gradi.Head spa e coffee barUno spazio rinnovato, più ampio, in grado di accogliere una Head Spa e un coffee bar. Nuovi trattamenti rilassanti per occhi, piedi, mani e capo, dalla durata variabile, che potranno essere abbinati a delle bevande all’insegna del puro relax, il tutto inserito in un caldo ambiente decorato da installazioni di fiori e luci celesti realizzate a mano dalla flower designer Margherita Balzani.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nella fabbrica che inventa le mele del futuro - Tra Manta e Bibiana, in provincia di Cuneo, gli agronomi progettano le nuove varietà. Con un occhio al passato 🔗repubblica.it

Tendenze capelli 2025, tagli e colore ideale se hai 20 anni - Hai presente quella voglia di cambiare che arriva all’improvviso e ti spinge a fissare un appuntamento dal parrucchiere senza pensarci due volte? Se hai 20 anni (e il mondo davanti), il 2025 è il momento giusto per giocare con tagli e colori che ti rappresentino davvero. Le tendenze capelli 2025 sono un mix perfetto tra ispirazioni vintage e vibrazioni nuove, tra voglia di leggerezza e bisogno di affermarsi. 🔗dilei.it

Come schiarire i capelli in modo naturale. Con e senza camomilla - C’è un momento preciso in cui nasce il desiderio di schiarire i capelli. Di solito non coincide con l’inizio dell’estate o con una moda da rincorrere, ma con un bisogno più intimo: quello di cambiare, di alleggerire, di vedersi sotto una luce diversa. Perché sì, giocare con le sfumature della propria chioma è anche un modo per riscrivere un po’ di sé. E oggi, più che mai, farlo è possibile anche senza passaggi drastici né compromessi sulla salute dei capelli. 🔗amica.it

Se ne parla anche su altri siti

La “fabbrica capelli” s’inventa l’aperipiega. 🔗Cosa riportano altre fonti