Croce Rossa il sindaco frena | Nessun acquisto va tolta e sostituita da un parcheggio

Croce Rossa di Strettoia, secolare edificio di via Casone dismesso da tanto tempo senza che Nessuno sia più riuscito a rilevarlo e a riportarlo in vita. I sogni del Comitato Strettoia, che aveva rivolto un appello in vista dell'incanto dell'8 maggio (base d'asta di 136.800 euro) affinché l'immobile torni ad essere un luogo d'aggregazione per la frazione, si scontrano con la visione dell'amministrazione comunale, intenzionata a realizzare un nuovo centro civico più a valle, all'ex area Binelli, insieme al futuro polo scolastico."Non solo non ci interessa comprare l'ex Croce Rossa – taglia corto il sindaco Alberto Giovannetti – ma sono del parere che ce la dovrebbero regalare. Quello è un immobile non di pregio e la soluzione più logica sarebbe demolirlo, cosa che già di per sé comporterebbe costi importanti, per realizzare un parcheggio, che è un servizio sicuramente più funzionale per la comunità di Strettoia.

