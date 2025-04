Feriti in quota Recuperati escursionisti

escursionisti che si sono infortunati ieri mattina in Valsassina. Il primo intervento poco dopo le 11.30 per un infortunio in una baita di Casargo, gli uomini della stazione di Premana sono intervenuti a supporto dell’elisoccorso del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale di Gravedona. Un’ora dopo i soccorsi sono scattati allo Zucco dell’Angelone dove un altro escursionista si è infortunato nel corso della salita. In questo caso sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino di Barzio e l’elicottero decollato da Milano. Il 65enne è stato portato all’ospedale Manzoni di Lecco, le sue condizioni non sono gravi. Ilgiorno.it - Feriti in quota. Recuperati escursionisti Leggi su Ilgiorno.it I tecnici del Soccorso alpino sono intervenuti per recuperare dueche si sono infortunati ieri mattina in Valsassina. Il primo intervento poco dopo le 11.30 per un infortunio in una baita di Casargo, gli uomini della stazione di Premana sono intervenuti a supporto dell’elisoccorso del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale di Gravedona. Un’ora dopo i soccorsi sono scattati allo Zucco dell’Angelone dove un altro escursionista si è infortunato nel corso della salita. In questo caso sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino di Barzio e l’elicottero decollato da Milano. Il 65enne è stato portato all’ospedale Manzoni di Lecco, le sue condizioni non sono gravi.

