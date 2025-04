Morto in bici sulla Senese La figlia disperata | Era sempre molto attento

Grosseto, 27 aprile 2025 – Stava attraversando la Senese, nel punto dove la pista ciclabile passa da un lato all'altro, quando è stato investito da un'auto. Ferite troppo gravi che dopo poco, all'ospedale Misericordia, gli sono state fatali. E' Morto così Eugeniu Dabija, medico cardiologo moldavo di 65 anni. Stava raggiungendo in bici la figlia Marcela, che a Grosseto lavora in un centro per la salute. L'uomo, originario di Balti, che si trova a nord della Moldavia, aveva lavorato per circa 20 anni come medico nel penitenziario della città e poi aveva scelto di fare i turni al pronto soccorso. La sua missione era quella di salvare vite e da qualche anno aveva deciso di venire a vivere in Maremma, per stare accanto alla figlia Marcela e alla nipote. Il mezzo con il quale amava spostarsi era la bicicletta, che purtroppo gli è stato fatale.

