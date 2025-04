Prorogata la direttrice Casani resta alla guida della zona Nord ovest

della Toscana Eugenio Giani ha scelto di prorogare di due anni l’incarico di Maria Letizia Casani (nella foto) alla guida dell’Asl Toscana Nord ovest. "Una possibilità contemplata dall’attuale contratto" commenta Giani. Maria Letizia Casani, laureata in economia e commercio, guida l’Asl Toscana Nord ovest, che comprende le province di Pisa, Livorno, Massa Carrara e Lucca, dal 1 marzo 2019. In precedenza era stata della stessa Asl direttore amministrativo – dall’8 marzo 2016 – ed ancora prima dirigente, anche ad Estar, l’ente tecnico di supporto della Regione Toscana.Per l’azienda ospedaliero universitaria di Pisa, ovvero l’ospedale di Cisanello, al posto di Silvia Brani, il cui contratto è in scadenza, il presidente propone Katia Belvedere, attuale direttore generale di Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. Lanazione.it - Prorogata la direttrice. Casani resta alla guida della zona Nord ovest Leggi su Lanazione.it Il presidenteToscana Eugenio Giani ha scelto di prorogare di due anni l’incarico di Maria Letizia(nella foto)dell’Asl Toscana. "Una possibilità contemplata dall’attuale contratto" commenta Giani. Maria Letizia, laureata in economia e commercio,l’Asl Toscana, che comprende le province di Pisa, Livorno, Massa Carrara e Lucca, dal 1 marzo 2019. In precedenza era statastessa Asl direttore amministrativo – dall’8 marzo 2016 – ed ancora prima dirigente, anche ad Estar, l’ente tecnico di supportoRegione Toscana.Per l’azienda ospedaliero universitaria di Pisa, ovvero l’ospedale di Cisanello, al posto di Silvia Brani, il cui contratto è in scadenza, il presidente propone Katia Belvedere, attuale direttore generale di Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica.

