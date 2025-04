Minimalista e diretto Il nuovo logo guarda al futuro

logo tutto rinnovato. Un passo importante per il brand che, oggi più che mai, guarda al futuro con nuove creatività semplici ma d’impatto, per unacomunicazione coerente sia online e offline.Il nuovo stile di UM Motorcycles si distingue per un approccio Minimalista e diretto, che riflette perfettamente l’evoluzione della vision del marchio.Un cambiamento studiato per consolidareun’immagine unificata su tutti i canali, capace di rispondere alle esigenze di una communitysempre più ampia e dinamica. La versione ufficiale del nuovo logo presenta un simbolo con silhouette nera, composta dalle lettere UM e un accento arancione sul supporto centrale della lettera M. Quotidiano.net - Minimalista e diretto. Il nuovo logo guarda al futuro Leggi su Quotidiano.net UM Motorcycles, casa motociclistica americana con un design e una progettazione tutta italiana, è orgogliosa di annunciare l’evoluzione della sua immagineidentificativa, con untutto rinnovato. Un passo importante per il brand che, oggi più che mai,alcon nuove creatività semplici ma d’impatto, per unacomunicazione coerente sia online e offline.Ilstile di UM Motorcycles si distingue per un approccio, che riflette perfettamente l’evoluzione della vision del marchio.Un cambiamento studiato per consolidareun’immagine unificata su tutti i canali, capace di rispondere alle esigenze di una communitysempre più ampia e dinamica. La versione ufficiale delpresenta un simbolo con silhouette nera, composta dalle lettere UM e un accento arancione sul supporto centrale della lettera M.

