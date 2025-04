Al Politeama il Romanzo della Bibbia Sul palco Cazzullo e Moni Ovadia

della stagione di prosa al Politeama con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia che, fra parole e musica, rileggeranno la Bibbia in un racconto a due voci ispirato a Il Dio dei nostri padri. Il grande Romanzo della Bibbia di Cazzullo, il libro più venduto in Italia nel 2024. La Bibbia, non solo testo sacro e libro di fede ma anche capolavoro letterario, Romanzo eterno e affascinante, è una storia che parla a tutti, credenti e non. L’appuntamento è martedì 29 aprile (alle 21) con replica riservata alle scuole, ma aperta a tutti mercoledì 30 (alle 10.30). Il Romanzo della Bibbia esce così dalle pagine scritte da Cazzullo per diventare uno spettacolo con lo stesso Cazzullo, giornalista e scrittore, vicedirettore del Corriere della Sera, instancabile narratore di storie: al suo fianco, Moni Ovadia, uomo di teatro, attivista dei diritti civili e sociali. Lanazione.it - Al Politeama il Romanzo della Bibbia. Sul palco Cazzullo e Moni Ovadia Leggi su Lanazione.it Gran finalestagione di prosa alcon Aldoche, fra parole e musica, rileggeranno lain un racconto a due voci ispirato a Il Dio dei nostri padri. Il grandedi, il libro più venduto in Italia nel 2024. La, non solo testo sacro e libro di fede ma anche capolavoro letterario,eterno e affascinante, è una storia che parla a tutti, credenti e non. L’appuntamento è martedì 29 aprile (alle 21) con replica riservata alle scuole, ma aperta a tutti mercoledì 30 (alle 10.30). Ilesce così dalle pagine scritte daper diventare uno spettacolo con lo stesso, giornalista e scrittore, vicedirettore del CorriereSera, instancabile narratore di storie: al suo fianco,, uomo di teatro, attivista dei diritti civili e sociali.

