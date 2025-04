Edicole presidio culturale | Giornalai ruolo prezioso

ruolo delle Edicole sul territorio, come fondamentale presidio di pluralismo dell'informazione. È l'obiettivo di cui si è di recente discusso a Confcommercio, nell'ambito dell'assemblea territoriale di Snag, il Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai. Un'occasione per parlare delle prospettive del settore e delle strategie per rilanciare le Edicole, come punti di riferimento culturale e di servizio per la cittadinanza.Durante l'incontro il presidente provinciale, Luca Pancani, ha evidenziato l'importanza di innovare l'offerta delle Edicole, integrando nuovi servizi per rispondere alle esigenze della comunità. In questo contesto, è stato sottolineato il ruolo fondamentale delle istituzioni nel sostenere il settore.A tal proposito, la Regione Toscana ha recentemente stanziato duecentomila euro per supportare le Edicole e le imprese di distribuzione locale, garantendo la vendita della stampa nella Toscana diffusa.

