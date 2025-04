Italia-Galles oggi in tv Sei Nazioni rugby femminile 2025 | orario programma streaming

oggi, domenica 27 aprile, alle ore 12.30, nel quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile, l’Italia del CT Fabio Roselli: le azzurre affronteranno il Galles nel match che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, sceglie di effettuare tre cambi rispetto al XV iniziale schierato con la Francia: Sofia Stefan torna titolare al posto di Alia Bitonci, Francesca Sgorbini si riprende una maglia dal 1? in luogo di Alissa Ranuccini, infine l’infortunata Valeria Fedrighi verrà sostituita da Sara Tounesi.Per il match della quinta giornata del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Max e dalle 13. Oasport.it - Italia-Galles oggi in tv, Sei Nazioni rugby femminile 2025: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it Dopo il posticipo di un giorno dovuto al lutto nazionale per i funerali di Papa Francesco, tornerà in campo, domenica 27 aprile, alle ore 12.30, nel quinto ed ultimo turno del Seidi, l’del CT Fabio Roselli: le azzurre affronteranno ilnel match che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.Il CT dell’, Fabio Roselli, sceglie di effettuare tre cambi rispetto al XV iniziale schierato con la Francia: Sofia Stefan torna titolare al posto di Alia Bitonci, Francesca Sgorbini si riprende una maglia dal 1? in luogo di Alissa Ranuccini, infine l’infortunata Valeria Fedrighi verrà sostituita da Sara Tounesi.Per il match della quinta giornata del Seidila diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Max e dalle 13.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scozia-Galles oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming - A chiudere il sabato del Guinness Sei Nazioni 2025 allo stadio Murrayfield di Edimburgo saranno i padroni di casa della Scozia e il Galles. Una sfida tra due formazioni deluse dal torneo sin qui, con gli scozzesi che sognavano di giocarsi il titolo fino alla fine, mentre i gallesi sono reduci da tre sconfitte e rischiano di continuare una striscia negativa che dura da tutto il 2024. C’è, dunque, poco in palio a Edimburgo oggi, anche se entrambe le formazioni vogliono conquistare una vittoria fondamentale sia per il morale sia per l’onore. 🔗oasport.it

Irlanda-Francia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming - Dopo la seconda ed ultima settimana di pausa riprenderà oggi, sabato 8 marzo, alle ore 15.15, il Sei Nazioni 2025 di rugby: il primo match della quarta giornata vedrà affrontarsi all’Aviva Stadium di Dublino le compagini di Irlanda e Francia. Per il match della quarta giornata del Sei Nazioni 2025 la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW. 🔗oasport.it

Italia-Francia oggi in tv, Sei Nazioni rugby femminile 2025: orario, programma, streaming - Dopo la vittoria ottenuta in Scozia, tornerà in campo oggi, sabato 19 aprile, alle ore 14.00, nel quarto e penultimo turno del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile, l’Italia del CT Fabio Roselli: le azzurre affronteranno la Francia nel match che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma. Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, sceglie di effettuare cinque cambi rispetto al XV iniziale schierato in Scozia: partono dall’inizio Bitonci, Madia, la quale sostituisce l’infortunata Stevanin, Mannini, che prende il posto di Rigoni, Ranuccini, che rimpiazza Sgorbini, e Fedrighi, che occupa la ... 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Italia-Galles al Sei Nazioni in tv e streaming: dove vedere la partita; Italia-Galles, Sei Nazioni 2025: a che ora e dove vederla in diretta; Sei Nazioni: dove e quando si vede Italia-Galles in tv e streaming; Italia-Galles al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Italia-Galles oggi in tv, Sei Nazioni rugby femminile 2025: orario, programma, streaming - Dopo il posticipo di un giorno dovuto al lutto nazionale per i funerali di Papa Francesco, tornerà in campo oggi, domenica 27 aprile, alle ore 12.30, nel ... 🔗oasport.it

Italia-Galles, Sei Nazioni 22-15: gli azzurri vincono la seconda giornata e rimediano al ko con la Scozia - Il Sei Nazioni si tinge d'azzurro ... lavoriamo tanto su questo per accompagnare la squadra in questo percorso. Oggi è un giorno importante per questo gruppo, l'italia era data per favorita ... 🔗msn.com

Rugby, Sei Nazioni: Italia-Galles 22-15, scongiurato il "cucchiaio di legno" - tra cui l'ultimo in ordine cronologico giocato a Cardiff in chiusura di Sei Nazioni 2024, un pareggio e ventotto vittorie per i Dragoni, attualmente guidati da Warren Gatland. Oggi i ragazzi di ... 🔗msn.com