Lanazione.it - Il programma completo dell’ultima giornata Leggi su Lanazione.it Si chiude oggi alla Cattedrale di via Pertini la grande maratona del gusto de "La Toscana in Bocca", ottava edizione della manifestazione che porta in un unico luogo il meglio della cucina toscana (e non solo). L’apertura è prevista alle 12, con degustazioni dei piatti realizzati dai ristoratori delle province di Pistoia e Prato: un viaggio nel gusto tra tradizione e sperimentazione, con portate salate, dolci, vini, birre artigianali e liquori tipici, acquistabili con card ricaricabili (da prendere su cauzione) grazie al sistema cashless introdotto quest’anno.Alle 16 laboratori di cucina per bambini, mentre sul palco centrale si terrà la presentazione del libro "A Penelope che prende la valigia" di Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Regione Toscana e ideatrice del progetto La Toscana delle Donne.

