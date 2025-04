Fiera di inizio maggio è tutto pronto Nuova regia organizzativa | Puntiamo sull’enogastronomia

maggio Borghetto Lodigiano propone la 53esima Fiera regionale plurisettoriale. La novità è la Nuova spinta propulsiva verso le eccellenze enogastronomiche del territorio "è il futuro su cui puntare, facendo rete con Consorzio vini doc e Distretto agroalimentare della collina di San Colombano al Lambro, oltre a Confartigianato imprese provincia di Lodi" commentano la sindaca Giovanna Gargioni e l’assessore al Bilancio Marzio Merlini. "Dopo che, l’anno scorso, la pro loco ha spiegato di non voler più proseguire nell’organizzazione, per la mancanza di volontari sufficienti (alcuni validi sono anche venuti a mancare, come l’amato Giosuè Gandolfi detto Gegè), il Comune ha ripreso le redini degli eventi e affidato l’organizzazione commerciale della manifestazione a una società privata investendo 20mila euro. Ilgiorno.it - Fiera di inizio maggio, è tutto pronto. Nuova regia organizzativa: "Puntiamo sull’enogastronomia" Leggi su Ilgiorno.it Dal primo al quattroBorghetto Lodigiano propone la 53esimaregionale plurisettoriale. La novità è laspinta propulsiva verso le eccellenze enogastronomiche del territorio "è il futuro su cui puntare, facendo rete con Consorzio vini doc e Distretto agroalimentare della collina di San Colombano al Lambro, oltre a Confartigianato imprese provincia di Lodi" commentano la sindaca Giovanna Gargioni e l’assessore al Bilancio Marzio Merlini. "Dopo che, l’anno scorso, la pro loco ha spiegato di non voler più proseguire nell’organizzazione, per la mancanza di volontari sufficienti (alcuni validi sono anche venuti a mancare, come l’amato Giosuè Gandolfi detto Gegè), il Comune ha ripreso le redini degli eventi e affidato l’organizzazione commerciale della manifestazione a una società privata investendo 20mila euro.

