A Roma per Francesco settemila giovani milanesi alla con Delpini | Ci ha insegnato a non essere fotocopie

Roma per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Tra i ragazzi più piccoli arrivati in piazza San Pietro quando era ancora buio, qualcuno non aveva mai visto l’alba. Diocesi Ambrosiana presente con l’arcivescovo Mario Delpini, due vescovi ausiliari, diversi sacerdoti, religiosi e laici e, soprattutto, 7mila giovani degli oratori che nella capitale stanno partecipando al “Giubileo degli adolescenti” insieme a ragazzi di tutto il mondo.Da diversi Paesi anche 250 studenti delle scuole dei gesuiti ospitati dall’Istituto Leone XIII – zona CityLife – che con i coetanei milanesi venerdì sera hanno riempito 5 pullman, partendo alle 21 da Milano per arrivare sul sagrato di San Pietro alle 5 di sabato.giovani di Avignone, di New York, del Messico, della Croazia e dell’Albania, solo per citare alcuni luoghi. Ilgiorno.it - A Roma per Francesco, settemila giovani milanesi alla con Delpini: “Ci ha insegnato a non essere fotocopie” Leggi su Ilgiorno.it Milano, 27 aprile 2025 – Da Milano aper l’ultimo saluto a Papa. Tra i ragazzi più piccoli arrivati in piazza San Pietro quando era ancora buio, qualcuno non aveva mai visto l’alba. Diocesi Ambrosiana presente con l’arcivescovo Mario, due vescovi ausiliari, diversi sacerdoti, religiosi e laici e, soprattutto, 7miladegli oratori che nella capitale stanno partecipando al “Giubileo degli adolescenti” insieme a ragazzi di tutto il mondo.Da diversi Paesi anche 250 studenti delle scuole dei gesuiti ospitati dall’Istituto Leone XIII – zona CityLife – che con i coetaneivenerdì sera hanno riempito 5 pullman, partendo alle 21 da Milano per arrivare sul sagrato di San Pietro alle 5 di sabato.di Avignone, di New York, del Messico, della Croazia e dell’Albania, solo per citare alcuni luoghi.

Ne parlano su altre fonti

Cinquecento giovani pellegrini a Roma per le esequie di papa Francesco - È confermata la partecipazione di oltre 500 pellegrini adolescenti della comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve al loro Giubileo a Roma, in programma il prossimo fine settimana, guidato dall’arcivescovo Ivan Maffeis insieme a diversi sacerdoti, catechisti e giovani animatori degli... 🔗perugiatoday.it

Lucca, mille giovani verso Roma: il Giubileo degli adolescenti diventa l’addio a Francesco - Lucca, 23 aprile 2025 – Oltre mille adolescenti della Diocesi lucchese in questi giorni partono per Roma. In queste ore per loro è arrivata la notizia che le iniziative legate al Giubileo degli Adolescenti restano confermate con il momento della preghiera della “Via Lucis“ del 25 aprile, le piazze dei “Dialoghi con la città“ di sabato 26, i pellegrinaggi alla Porta Santa e la Santa Messa. Per il momento di lutto è annullata la festa musicale al Circo Massimo prevista il 26. 🔗lanazione.it

San Carlo Acutis: settemila giovani pellegrini dall’arcidiocesi di Milano in viaggio verso Roma - Milano, 8 aprile 2025 – Cresce l’attesa per la cerimonia di canonizzazione di Carlo Acutis, il patrono di internet, in programma domenica 27 aprile a Roma, nel contesto del Giubileo degli adolescenti. In partenza ci sono circa settemila ragazze e ragazzi, provenienti dagli oratori dell’arcidiocesi di Milano, una delle più grandi al mondo, che include buona parte delle province di Lecco, Varese e Monza. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

A Roma per Francesco, settemila giovani milanesi alla con Delpini: “Ci ha insegnato a non essere fotocopie”; Anche settemila ragazzi all’ultimo saluto a Papa Francesco; Tra i ragazzi del Giubileo degli adolescenti: «Per noi era nonno Francesco»; Settemila adolescenti della Diocesi di Milano a Roma per il Giubileo, con i funerali di Papa Francesco. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Roma per Francesco, settemila giovani milanesi alla con Delpini: “Ci ha insegnato a non essere fotocopie” - Il giubileo degli adolescenti diventa un addio al Pontefice che ai ragazzi ha insegnato a non seguiiore la massa. “Abbiamo pianto ma ora tocca a noi” ... 🔗ilgiorno.it

Funerali Papa Francesco, 1700 giovani diretti a Roma: «Dalla Campania per dirgli addio» - In 300 da Napoli, in 1700 dalla Campania: tutti verso piazza San Pietro. Questi sono i numeri dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni che domani, accompagnati dai membri della Pastorale Giovanile dell’Arcidi ... 🔗informazione.it

I giovani cremonesi a Roma: "Una - Una giornata tanto emozionante quanto stancante, ma che di certo ha regalato ricordi indelebili. È quella che hanno vissuto oggi i 900 ragazzi della Diocesi di Cremona, in “trasferta” ... 🔗cremonaoggi.it